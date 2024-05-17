Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Senjata Makan Tuan, Tembakan Tank Israel Tewaskan 5 Tentaranya Sendiri di Gaza Utara

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |08:04 WIB
Senjata Makan Tuan, Tembakan Tank Israel Tewaskan 5 Tentaranya Sendiri di Gaza Utara
Tembakan tank Israel tewaskan 5 tentaranya sendiri di Gaza utara (Foto: EPA)
A
A
A

GAZA – Militer Israel mengatakan lima tentaranya tewas akibat tembakan tank Israel di Gaza utara, dalam salah satu insiden paling mematikan sejak perang melawan Hamas dimulai pada Oktober.

Penyelidikan awal menemukan bahwa dua tank menembaki sebuah bangunan di kamp pengungsi Jabalia tempat pasukan berkumpul.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan lima tentara yang bertugas di Batalyon 202 Brigade Pasukan Terjun Payung tewas di kamp Jabalia pada Rabu (15/5/2024) malam akibat tembakan pasukan Israel.

Dua tank di daerah tersebut menembakkan dua peluru ke sebuah bangunan yang digunakan oleh wakil komandan batalion.

"Dari penyelidikan awal tampaknya para pejuang tank, dari kompi penerjun payung ultra-Ortodoks Hetz, mengidentifikasi laras senapan yang keluar dari salah satu jendela gedung, dan saling mengarahkan untuk menembak ke arah gedung tersebut," bunyi sebuah pernyataan, dikutip BBC.

Tujuh tentara lainnya terluka akibat tembakan tank, tiga di antaranya serius.

Kematian tersebut meningkat menjadi 278 jumlah tentara Israel yang terbunuh sejak dimulainya serangan darat di Gaza pada 27 Oktober.

Sebanyak 348 tentara lainnya termasuk di antara 1.200 orang yang tewas dalam serangan lintas batas Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, yang memicu perang. Beberapa juga dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.

