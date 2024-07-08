Polisi Ungkap Mukadam Berniat Hilangkan Barbuk Penembakan di Acara Resepsi Adat Lampung

LAMPUNG TENGAH - Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam sempat berniat menghilangkan barang bukti atas peristiwa penembakan yang menewaskan salah seorang warga.

Bahkan, Mukadam juga sempat memberikan senapan angin kepada polisi sebagai upaya mengelabuhi polisi.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit. Menurut dia, Mukadam awalnya mengaku hanya menggunakan senjata berpeluru karet.

"Jadi dia ini memang banyak berdalih, akhirnya kami jemput di jalan dan membawanya ke Polres Lampung Tengah. Lalu dia juga mengaku awalnya hanya menembak menggunakan senjata laras pendek yang menggunakan peluru karet," ujar Andik, Senin (8/7/2024).

Andik menuturkan, anggota DPRD Lampung Tengah terpilih pada 2024 ini juga sempat memberikan senapan angin kepada polisi.

Senapan itu berbeda dengan yang digunakan Mukadam saat acara, terlihat dari foto dokumentasi saat dia menembak.

"Kami memiliki foto saat tersangka ini menembak menggunakan senjata api laras panjangnya, namun yang bersangkutan malah memberikan senapan angin. Melihat kondisi luka tembak korban seperti itu, kami memiliki kesimpulan bahwa luka itu bukan disebabkan karena senapan angin," jelasnya.

Berdasarkan alibi yang dibuat oleh Mukadam ini, polisi akhirnya melakukan penggeledahan di rumahnya. Akhirnya diperoleh 4 senjata api tersebut. Senjata-senjata itu pun tidak memiliki surat izin kepemilikan alias ilegal.

"Akhirnya saya memberikan perintah ke jajaran untuk melakukan pencarian barang bukti itu dengan menggeledah rumahnya. Alhamdulillah semua barang bukti itu kami dapatkan," pungkas Andik.