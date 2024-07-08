Anggota DPRD Lampung Tengah Lepaskan 7 Tembakan, Satu Peluru Tewaskan Warga

LAMPUNG TENGAH - Muhammad Saleh Mukadam (42), sang anggota DPRD Lampung Tengah, melepaskan tujuh kali tembakan sebelum akhirnya salah satu peluru mengenai seorang warga hingga tewas.

Hal itu dibuktikan dengan 7 selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian usai acara resepsi pernikahan adat Begawi di Lampung Tengah tersebut.

"Kalau kita lihat dari jumlah selongsong peluru yang kami temukan di lokasi kejadian ada 7 selongsong," ujar Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit, Minggu (7/7/2024).

Andik menyebutkan, sejumlah selongsong peluru yang ditemukan di lokasi yakni 4 kaliber 5,56 m dan 3 kaliber 9 mm.

Namun demikian, kata Andik, pihaknya belum bisa menyimpulkan proyektil mana yang mengenai kepala korban bernama Salam.

"Dari tujuh selongsong peluru itu ada satu yang mengenai korban. Jadi yang kami temukan selongsong peluru di TKP itu 4 kaliber 5,56 mm dan 3 kaliber 9 mm. Kami akan melakukan uji balistik terlebih dahulu untuk mengetahui peluru mana yang mengenai kepala korban ini," jelasnya.

Atas peristiwa ini, polisi juga menyita 4 senjata api milik anggota DPRD Lampung Tengah ini. Adapun senjata api yang diamankan dari Mukadam yakni jenis Zoraki Mod 914-T dan magasinnya, 1 Pucuk Senpi Laras Panjang FNC Belgia dan magasin, 1 Pucuk Senpi HS dan magasin, 1 Pucuk Senpi Revolver Cobra dan dus magasin, 60 butir amunisi Kaliber 5,56 mm, 34 butir amunisi kaliber 9 mm serta beberapa selongsong peluru.