Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tangkap Benih Lobster di Perairan DIY, 2 Nelayan Sukabumi Ditangkap Polisi

Kuntadi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |14:54 WIB
Tangkap Benih Lobster di Perairan DIY, 2 Nelayan Sukabumi Ditangkap Polisi
Nelayan yang menangkap benih lobster ditangkap polisi (Foto : MNC Media/Kuntadi)
A
A
A

KULONPROGO - Dua nelayan asal Sukabumi, Jawa Barat, GD (37) dan DD (34) diamankan jajaran Polairud Polda DIY karena diduga melakukan penanggapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan selatan Kulonprogo, Selasa (9/7/2024).

Kedua nelayan yang tinggal di Pacitan, Jawa Timur ini menangkap benih bening lobster (BBL).

Anggota Pos TNI AL Congot, Peltu Supama mengatan, sejak semalam nelayan di Pantai Congot sudah mengawai adanya aktivitas mencurigakan di pesisir selatan. Ada perahu yang menggunakan lampu cukup terang melakukan penangkapan ikan, khususnya jenis lobster.

Para nelayan kemudian berkoordinasi dengan TNI dan Polairud. Mereka kemudian masuk ke laut dan menggiring satu perahu berikut dua anak buah kapal (ABK) ke pinggir. Sedangkan dua perahu lainnya berhasil kabur ke arah barat

“Ada 96 ekor BBL yang diamankan,” katanya.

Nelayan Pantai Congot, Nur Ahmad, mengaku sudah lama mencurigai adanya aktivitas penangkapan benih lobster. Biasanya pelaku menggunakan jaring yang terbuat dari karung goni dan membawa lampu penerangan untuk menarik benih lobster.

“Kami kemudian kemudian ke tengah dan minta perahu itu menepi,” katanya.

Begitu sampai ke pantai Congot, polisi dan TNI langsung menggiring keduanya ke Pos Polairud Pantai Glagah untuk dimintai keterangan. Selain dua nelayan, polisi mengamankan satu genset, dua mesin perahu, jaring goni modifikasi, jeriken bahan bakar, boks lobster dan beberapa lampu yang dimodifikasi.

“Benih ini akan kami lepas di Pantai Bugel. Sedangkan penanganan kedua nelayan ada di kepolisian,” kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kulonprogo Wakhid Purwosubiyantoro

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/22/340/2349336/tni-al-tangkap-kapal-ikan-asing-berbendera-taiwan-di-laut-natuna-utara-NSHVTZNN6O.jpg
TNI AL Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera Taiwan di Laut Natuna Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/14/340/2327652/lagi-7-kapal-vietnam-ditangkap-tni-al-di-perairan-natuna-utara-hDhGDDtQEz.jpg
Lagi, 7 Kapal Vietnam Ditangkap TNI AL di Perairan Natuna Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/13/337/2326827/tni-al-tangkap-2-kapal-ikan-asing-berbendera-vietnam-Y79dFqPi2Z.jpg
TNI AL Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Berbendera Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/01/337/2302455/aksi-heroik-patroli-kkp-kejar-kapal-asing-yang-dikawal-vietnam-coast-guard-naOQqyCTA1.jpg
Aksi Heroik Patroli KKP Kejar Kapal Asing yang Dikawal Vietnam Coast Guard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/18/340/2295466/tni-al-kembali-tangkap-2-kapal-ikan-berbendera-vietnam-di-laut-natuna-utara-VO1NLH8jdF.jpg
TNI AL Kembali Tangkap 2 Kapal Ikan Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/16/337/2294813/aksi-kri-john-lie-tni-al-tangkap-dua-kapal-asing-di-laut-natuna-EVneryoE2R.jpg
Aksi KRI John Lie TNI AL Tangkap Dua Kapal Asing di Laut Natuna
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement