HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Artis Hollywood yang Membela Palestina

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:38 WIB
5 Artis Hollywood yang Membela Palestina
5 artis Hollywood yang membela Palestina (Foto: Instagram)
A
A
A

WASHINGTON - Perang antara Israel dengan Hamas yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah mendorong banyak orang terutama para selebriti untuk menyuarakan dukungannya bagi penduduk Palestina yang sangat dirugikan oleh perang. Perhatian para selebriti pun semakin meningkat pasca kengerian di Rafah di mana warga sipil dibantai dalam serangan udara tanggal 26 Mei.

Terdapat beberapaelebriti Hollywood memberi dukungan terhadap Israel setelah serangan 7 Oktober oleh Hamas atau bahkan tetap bungkam terhadap konflik ini. Menurut L’Orient Today, kalangan selebritas Timur Tengah justru lebih cepat dalam menyatakan dukungannya terhadap rakyat Palestina di Gaza karena mereka memiliki kesepahaman tentang isu ini.

Beberapa bentuk dukungan yang sejauh ini telah dilakukan oleh para selebriti seperti memposting postingan yang menyoroti situasi Gaza di sosial media serta memberikan sumbangan melalui badan amal. Lantas siapa sajakah artis Hollywood yang membela penduduk Palestina?

Berikut lima artis Hollywood yang membela Palestina dilansir berbagai sumber:

1. Emma Watson

Emma Watson melalui akun Instagramnya membuat pernyataan pro-Palestina dan postingan ini menjadi viral. Melansir Hindustan Times, postingan Watson ini telah membuat beberapa politisi terkemuka Israel menuduh dirinya bersikap antisemitisme. Adapun Emma Watson mengunggah infografis yang menyatakan, ‘Solidaritas adalah kata kerja.”

2. Mark Ruffalo

Aktor yang memerankan karakter Hulk di film Avengers ini juga termasuk dalam deretan artis Hollywood yang aktif di media sosial untuk memberikan dukungannya bagi warga Palestina. Bahkan jauh sebelum perang ini terjadi, Mark Ruffalo telah mengecam seruan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada bulan Maret 2023 atas pernyataannya mengenai ‘melenyapkan Huwara,’ sebuah kota Palestina di bagian utara Tepi Barat yang diduduki. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Mark Ruffalo untuk menunjukkan dukungannya yang tidak goyah hingga sekarang.

“Sudah saatnya memberi sanksi kepada pemerintah sayap kanan Netanyahu dan menolak visa mereka karena seruan mereka untuk melakukan genosida,” ketik Ruffalo melalui sosial media X. Mark Ruffalo juga telah membagikan artikel dan kesaksian yang menyoroti penderitaan anak-anak di wilayah tersebut.

3. John Cusack

John Cusack selaku aktor Hollywood, pembuat film, dan penulis skenario telah dikenal lama sebagai orang pro-Palestina, terutama sejak konflik 2014, Cusack sudah sering mengikuti demonstrasi yang mendukung rakyat Gaza. Dia juga telah menunjukkan dukungannya melalui sosial media X (sebelumnya Twitter) miliknya.

