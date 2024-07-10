Punya Rekam Jejak Jelas, Nama Anwar Hafid Jadi Unggulan di Pilgub Sulteng

JAKARTA - Dalam perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang, nama Calon Gubernur (Cagub) Anwar Hafid muncul sebagai sosok yang patut diperhitungkan. Berdasarkan rekam jejaknya, Anwar Hafid memiliki kapasitas yang dibutuhkan oleh warga Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pengamat Politik Universitas Tadulako, Muhammad Khairil menuturkan, rekam jejak seorang kandidat menjadi perhatian besar bagi publik Sulteng. Bisa dikatakan, rekam jejak gemilang yang dimiliki Anwar Hafid mencerminkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin.

"Rekam jejaknya memang secara faktual memiliki kapasitas," ucap Khairil dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).

Kembali ke tahun 1992, Anwar Hafid memulai karirnya sebagai Kepala Desa di Rantebala, jabatan paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah. Masuk ke tahun 2000, ia menduduki posisi sebagai Camat di Kecamatan Towuti.

Karir birokratnya terus menanjak hingga pada tahun 2007-2018 atau dua periode lamanya ia memimpin Kabupaten Morowali. Pada masa ini, jejak karir yang ia bangun dari bawah diukir dengan amat sempurna.