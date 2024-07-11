Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

NATO Umumkan Pangkalan Pertahanan Rudal Balistik AS di Polandia Siap Digunakan untuk Misi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |12:18 WIB
NATO Umumkan Pangkalan Pertahanan Rudal Balistik AS di Polandia Siap Digunakan untuk Misi
NATO umumkan pangkalan pertahanan rudal balistik AS di Polandia siap digunakan untuk misi (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON Pakta Pertahanan Atkantik Utara (NATO) mengatakan pangkalan pertahanan udara baru Amerika Serikat (AS) di Polandia utara, yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegat serangan rudal balistik sebagai bagian dari perisai rudal NATO yang lebih luas, telah siap untuk misi.

Berbicara di sela-sela pertemuan puncak NATO di Washington, Ketua aliansi Jens Stoltenberg mengatakan kesiapan pangkalan tersebut merupakan langkah penting bagi keamanan transatlantik dalam menghadapi meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh rudal balistik.

“Sebagai aliansi defensif kita tidak bisa mengabaikan ancaman itu. Pertahanan rudal adalah elemen penting dari tugas inti pertahanan kolektif NATO,” terangnya, dikutip Reuters. Dia mencatat bahwa rudal balistik telah banyak digunakan dalam konflik di Ukraina dan Timur Tengah.

Menurut NATO, sistem tersebut, yang dijuluki Aegis Ashore, berbasis di kota Redzikowo di Polandia utara dan mampu mencegat rudal balistik jarak pendek hingga menengah.

Perisai pertahanan rudal sekutu dimaksudkan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan pasukan Eropa dari serangan rudal balistik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036706/sekjen-nato-eropa-harus-siap-hadapi-perang-ukraina-selama-1-dekade-0XiXrrtqyT.jpg
Sekjen NATO: Eropa Harus Siap Hadapi Perang Ukraina Selama 1 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033533/pm-inggris-desak-sekutu-nato-tambah-belanja-pertahanan-lindungi-nilai-nilai-aliansi-di-era-baru-dan-berbahaya-RuFUdIHnrm.jpg
PM Inggris Desak Sekutu NATO Tambah Belanja Pertahanan, Lindungi Nilai-Nilai Aliansi di Era Baru dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033264/china-marah-tuding-deklarasi-nato-bias-dan-tebarkan-perselisihan-eC7YM8vgKJ.jpg
China Marah, Tuding Deklarasi NATO Bias dan Tebarkan Perselisihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032328/pidato-di-depan-ktt-nato-joe-biden-tegaskan-ukraina-akan-hentikan-putin-OsJCERrKpI.jpg
Pidato di Depan KTT NATO, Joe Biden Tegaskan Ukraina Akan Hentikan Putin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031491/nato-butuhkan-35-50-brigade-tambahan-dari-mana-saja-personilnya-ND3w4fa9sq.jpg
NATO Butuhkan 35 - 50 Brigade Tambahan, Dari Mana Saja Personilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031494/pertahankan-diri-dari-serangan-rusia-nato-butuhkan-35-50-brigade-tambahan-pT6GacDfa1.jpg
Pertahankan Diri dari Serangan Rusia, NATO Butuhkan 35 - 50 Brigade Tambahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement