Pidato di Depan KTT NATO, Joe Biden Tegaskan Ukraina Akan Hentikan Putin

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjanji akan membela Ukraina dengan tegas dari invasi Rusia pada Konferensi Tingkat Tinggi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (KTT NATO) di Washington pada Selasa (9/7/2024). Biden menggunakan panggung global untuk mencoba menunjukkan kepada sekutunya di dalam dan luar negeri bahwa ia masih bisa memimpin.

Biden, 81 tahun, telah menjalani 12 hari dengan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan dirinya mengenai kelayakannya untuk menjabat karena beberapa rekannya dari Partai Demokrat di Capitol Hill dan para donor kampanye khawatir bahwa ia akan kalah dalam pemilu 5 November setelah penampilan debatnya terhenti pada 27 Juni lalu.

"(Vladimir) Putin menginginkan tidak kurang dari penaklukan total Ukraina dan menghapus Ukraina dari peta," kata Biden saat menyambut negara-negara anggota NATO di KTT tersebut, mengacu pada presiden Rusia.

“Ukraina bisa dan akan menghentikan Putin,” lanjutnya, dikutip Reuters.

Gedung Putih berharap Trump dapat membuka lembaran baru dari masa sulit dalam masa kepresidenannya dengan pidato kebijakannya yang paling menonjol sejak debat tersebut, meskipun beberapa diplomat di KTT tersebut mengatakan bahwa dampak buruknya sulit untuk dihapuskan.

Pada Selasa (9/7/2024), Biden berbicara melalui teleprompter dengan suara yang kuat dan percaya diri dan menghindari kesalahan verbal dan tanda-tanda kebingungan yang menandai penampilan debatnya.

Biden terlihat ‘dibingkai’ oleh dinding berlapis emas di aula federal tempat perjanjian pembentukan NATO ditandatangani, pidatonya diawali dengan pertunjukan musik yang menggemparkan dari band Korps Marinir AS.

“Saat ini NATO lebih kuat dibandingkan yang pernah terjadi dalam sejarahnya,” katanya.

Biden telah menolak seruan untuk mundur dalam persaingannya melawan Donald Trump, 78 tahun, dari Partai Republik, dan berjanji untuk mengalahkannya pada bulan November. Sejauh ini, ia masih mendapat dukungan publik dari sebagian besar elite partainya.