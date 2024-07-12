KPU Sudah Habiskan Ratusan Juta untuk Sosialisasi, 35% Warga Lebak Ternyata Masih Tak Tahu Bakal Ada Pilkada

LEBAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak melaunching Maskot dan Jingle Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penyanyi ibukota Judika dihadirkan untuk memeriahkan dan menghibur masyarakat.

Acara yang diselenggarakan di Alun-alun Rangkasbitung itu diharapkan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat juga mendongkrak partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Kabarnya, konser tersebut menghabiskan anggaran hampir Rp400 juta.

Konser tersebut rupanya tak membuat masyarakat banyak yang tahu bahwa akan ada Pilkada pada November 2024. Hal itu berdasarkan data Lembaga Survei Paradigma Indonesia.

Berdasarkan data mereka, survei yang dilakukan kepada 440 responden pada 25 sampai 30 Juni 2024 itu mencatat 35 persen warga Kabupaten Lebak belum tahu ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024.

Direktur Lembaga Survei Paradigma Indonesia, Zulfian Hanif mengatakan survei dilakukan secara merata di 28 Kecamatan dengan cara on the spot.

"Dari hasil survei kami 59 persen mengetahui kalau bakal ada Pilkada, namun yang belum tahu juga cukup tinggi sekitar 35 persen. Itu berdasarkan data survei yang kita lakukan kepada responden secara random,"kata Zulfian di Rangkasbitung.

Dari hasil survei itu juga, menurut Zulfian, banyak responden yang percaya jika Pilkada Kabupaten Lebak bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. "48,2% responden cukup percaya kalau Pilkada bisa merubah kehidupan mereka dan 23% kurang percaya, 8,9% tidak percaya sama sekali,"tuturnya.

Lebih jauh Zulfian mengatakan selama periode survei terdapat 53 persen responden yang tidak tahu mengenai sosok calon bupati Lebak yang akan bertarung di Pilkada 2024.