Sidak Pasar di Jambi, Zulhas Dapati Harga Bapok Cenderung di Bawah Harga Acuan

JAMBI – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebutkan harga bahan pokok di Jambi, khususnya di Pasar Rakyat Talang Banjar cenderung di bawah harga eceran tertinggi (HET). Hal itu diungkapkan olehnya usai melakukan pengecekan harga bahan pokok di Pasar Rakyat Talang Banjar.

“Terima kasih sudah bersama, kami di sini mengecek harga barang-barang. Di sini di Jambi, Kota Jambi, semuanya harganya di bawah harga acuan. Di sini mungkin deflasi bukan inflasi, karena harganya murah,” kata Zulhas di Pasar Rakyat Talang Banjar, Jambi, Sabtu (13/7/2024).

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN ini mencontohkan untuk harga cabe merah di pasar tersebut yakni sekitar Rp 28 ribu dan Rp 35 ribu. Padahal harga HET untuk cabe yakni Rp 42 ribu.

“Hari ini cabe merah Rp 28 ribu agak basah, keringnya (cabe) Rp 35 ribu. Standarnya HET-nya Rp 42 ribu jadi ini di bawah HET. Bawang putih Rp 35 ribu, bawang merah Rp 26 ribu, standarnya itu bawang itu Rp 42 ribu. Ayam tadi Rp 30-33 ribu harga ecerannya minimal Rp 37 ribu. Jadi di Jambi ini di bawah harga acuan,” jelasnya.

Meskipun begitu, dia menjelaskan pemerintah bakal terus menjaga stabilitas harga agar para petani atau pembeli tidak mengalami kerugian.

“Karena pemerintah itu tugasnya mengatur (menjaga stabilitas harga) agar petani tidak rugi sehingga tutup usahanya tapi juga pembeli tidak terlalu mahal,” tutupnya.

Sebagai informasi, pengecekan harga bapok di Pasar Rakyat Talang Banjar merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Zulhas di Jambi. Di hari yang sama, Zulhas turut melakukan pelepasan ekspor produk pinang dari Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh.

(Khafid Mardiyansyah)