Sukses Pimpin Morowali Dua Periode, Anwar Hafid Punya Modal Besar di Pilgub Sulteng

JAKARTA - Latar belakang kinerja mentereng Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menjadi investasi politik besar. Anwar Hafid semakin terbuka mendapatkan kepercayaan kuat masyarakat pada Pilgub Sulteng 2024.

"Investasi itu kan dari perjalanan karir beliau. Orang melihat perjalanan (karirnya) itu baik," ucap Pengamat Politik Universitas Tadulako Muhammad Khairil, Sabtu (13/7/2024).

Gemilangnya karir Anwar Hafid memasuki puncaknya ketika ia menjabat sebagai Buapti Morowali selama dua periode. Setiap langkah yang diambilnya memperlihatkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Berkat tangan dinginnya, angka Indeks Pengembangan Manusia (IPM) berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, angka IPM Morowali meningkat dari 69,33 persen pada 2007, naik menjadi 71,14 persen pada 2018.

Hal ini tidak terlepas dari program pendidikan dan kesehatan gratis yang digagas olehnya. Saat itu, seluruh anak di Morowali dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.