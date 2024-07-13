Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sukses Pimpin Morowali Dua Periode, Anwar Hafid Punya Modal Besar di Pilgub Sulteng

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |21:56 WIB
Sukses Pimpin Morowali Dua Periode, Anwar Hafid Punya Modal Besar di Pilgub Sulteng
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang kinerja mentereng Calon Gubernur (Cagub) Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menjadi investasi politik besar. Anwar Hafid semakin terbuka mendapatkan kepercayaan kuat masyarakat pada Pilgub Sulteng 2024.

"Investasi itu kan dari perjalanan karir beliau. Orang melihat perjalanan (karirnya) itu baik," ucap Pengamat Politik Universitas Tadulako Muhammad Khairil, Sabtu (13/7/2024).

Gemilangnya karir Anwar Hafid memasuki puncaknya ketika ia menjabat sebagai Buapti Morowali selama dua periode. Setiap langkah yang diambilnya memperlihatkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Berkat tangan dinginnya, angka Indeks Pengembangan Manusia (IPM) berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, angka IPM Morowali meningkat dari 69,33 persen pada 2007, naik menjadi 71,14 persen pada 2018.

Hal ini tidak terlepas dari program pendidikan dan kesehatan gratis yang digagas olehnya. Saat itu, seluruh anak di Morowali dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/340/3089019//cagub_sulawesi_tengah_nomor_urut_1_ahmad_hm_ali-warW_large.jpg
Ahmad Ali Berjanji Hadirkan Pemerataan Kesehatan di Sulteng 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/340/3089018//cagub_sulteng_nomor_urut_1_ahmad_hm_ali-1qzW_large.jpeg
Ahmad Ali: Masyarakat Tidak Bisa Diukur dengan Satu Bungkus Sembako 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/340/3087428//pilkada-abke_large.jpg
Pilkada Sulteng 2024, Tokoh Agama dan Relawan Prabowo-Gibran Solid Menangkan Ahmad Ali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/340/3086527//ahmad_ali-antr_large.JPG
Di HUT Golkar, Ahmad Ali Tegaskan Maju Sebagai Calon Gubernur untuk Mengabdi kepada Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/340/3086524//slanker_beramal-vhcX_large.JPG
Ahmad Ali: Komunitas Slankers BerAmal, Tambahan Energi Baru untuk Kemenangan Besar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/340/3086387//slankers_pendukung_ahmad_ali-xwqs_large.jpg
Slankers Bersatu Menangkan Ahmad Ali di Pilkada Sulteng 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement