HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Kasus Mabuk Kecubung di Banjarmasin, Butuh Penyembuhan Mental 2 Minggu

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |06:17 WIB
4 Fakta Kasus Mabuk Kecubung di Banjarmasin, Butuh Penyembuhan Mental 2 Minggu
Kecubung (foto: dok ist)
A
A
A

PULUHAN Warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, usai mengalami keracunan akibat konsumsi kecubung.

Dalam peristiwa tersebut, dua diantaranya tewas setelah mengoplos kecubung dengan alkohol serta obat-obatan. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kondisi Pasien Kecubung Masih Halu

 

Kasi Humas dan Informasi RSJ, Budi Harmanto mengatakan, bahwa kondisi saat ini pasien belum dapat diajak komunikasi. Oleh karenanya, pasien butuh penyembuhan fisik dan mental-nya sekitar dua minggu.

"Untuk fisik (penyembuhan) tiga hari, mental penyembuhan sekitar dua minggu," kata Budi ditemui di RSJ Sambang Lihum, Sabtu (13/7/2024).

"Saat ini belum bisa komunikasi dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Mudah mudahan tidak ada pasien yang bertambah lagi bahkan sampai meninggal dunia. Itu harapan kami," tambahnya.

2. Polisi Masih Selidiki Kasusnya

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, pihak aparat tengah menyelidiki peristiwa tersebut.

"Kami menghimbau masyarakat untuk tidak meniru prilaku tersebut karena berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan," tutup Adam.

Halaman:
1 2
      
