4 Fakta Mahasiswi Bunuh Diri Loncat dari Lantai 12 Gedung Bank Jambi

JAMBI - Seorang perempuan muda meloncat dari lantai 12 Gedung Mahligai Bank 9 Jambi di Telanaipura, Kota Jambi, Minggu 14 Juli 2024 malam. Tubuh wanita itu jatuh di lantai dan tewas mengenaskan. Ia diduga sengaja bunuh diri.

Tapi belum diketahui penyebabnya. Polisi masih menyelidiki kasus ini.

Berikut fakta-fakta wanita bunuh diri loncat dari gedung Bank Jambi :

Identitas korban

Kapolsek Telanaipura, AKP Harefa mengatakan bawa wanita yang diduga bunuh diri itu merupakan mahasiswi berinisial SAS.

SAS tercatat sebagai warga Desa Batuurip, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

"Identitas korban berinisial SAS yang diketahui beralamat di Jalan Nangka, Desa Batuurip, Lubuklinggau Utara II," ujar Harefa, Senin 15 Juli 2024.

Kronologi

Harefa menuturkan bahwa SAS diduga datang sendiri ke Gedung Mahligai Bank 9 Jambi menggunakan sepeda motor.

Tanpa ada yang curiga, korban langsung naik ke lantai 12 Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, menuju Cafe Rindu Senja dan sempat duduk sendiri di bagian luar cafe.

Selanjutnya, korban menjatuhkan diri dari lantai 12 Gedung Mahligai Bank 9 Jambi.

Kepala pecah

Tubuh korban jatuh dari lantai 12 ke bawah dalam posisi telungkup. Kerasnya benturan membuat kepala korban pecah dan mengeluarkan banyak darah hingga membasahi lantai.

"Pada saat anggota mendatangi TKP, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan terlungkup dan dari kepala mengeluarkan darah," tutur Harefa.