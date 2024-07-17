Partai Perindo Bakal Berikan Surat Rekomendasi Dukangan Cakada Tahap III saat Mukernas

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bakal memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Calon Kepala Daerah (Cakada) tahap III saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar pada akhir Juli 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo yang juga menjabat Ketua Desk Pilkada Pertai Perindo, Angela Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan penyerahan surat rekomendasi di Auditorium Kantor DPP Partai Perindo, Rabu (17/7/2024).

Angela berkata, pemberian dukungan itu merupakan rangkaian dukungan partai berlambang Rajawali mengepakan sayap itu terhadap figur yang akan maju di Pilkada 2024.

"Sebagai informasi dari Tim Desk Pilkada, akan ada penyerahan dukungan tahap ketiga yang diselenggarakan di akhir bulan pada momentum Mukernas Partai Perindo yang akan diadakan pada tanggal 29-31 Juli 2024," kata Angela.

Perindo sendiri, kata dia, telah melakukan dua tahap pemberian surat rekomendasi Cakada 2024. Pada tahap pertama, Perindo telah menyerahkan 37 surat rekomendasi ke Cakada di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada Senin 1 Juli 2024 sore.