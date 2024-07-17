Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Usung 42 Cakada, Hary Tanoe: Sangat Intensif dan Masif Ambil Bagian di Pilkada 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:12 WIB
Perindo Usung 42 Cakada, Hary Tanoe: Sangat Intensif dan Masif Ambil Bagian di Pilkada 2024
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Perindo mengusung 42 Calon Kepala Daerah (Cakada) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota termasuk ada dua nama Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru dan Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah untuk maju di Pilkada 2024.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) mengapresiasi langkah Tim Desk Pilkada yang intensif dan masif mengambil bagian di Pilkada Serentak November 2024.

"Hari ini mewakili 3 provinsi dan 39 Kab/Kota total 42, satu lagi dari Maluku Utara. Cukup luar biasa totalnya sudah ada 87 sampai dengan hari ini, prestasi luar biasa saya sangat mengapresiasi karena bagaimanapun Partai Perindo begitu intensif dan masif ikut ambil bagian Pilkada yang sebelumnya belum pernah seperti ini. Pimpinan-pimpinan muda ini Tim Desk Pilkada sudah bekerja keras bahwa mereka layak," kata Hary Tanoe dalam sambutan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Ia menekankan bahwa Partai Perindo hadir dengan tujuan melayani masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju, besar hingga sejahtera.

"Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting kenapa Partai Perindo hadir dengan tujuan melayani bagaimana ambil bagian penting dalam menjadi Indonesia yang maju, besar, sejahtera dan kita banggakan," ujarnya.

Sebagai informasi, hadir dalam acara itu Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada, Angela Tanoesoedibjo; Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq; Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Victor Sianipar dan Ferry Kurnia Rizkiansyah; dan pimpinan partai lainnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement