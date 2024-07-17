Perindo Usung 42 Cakada, Hary Tanoe: Sangat Intensif dan Masif Ambil Bagian di Pilkada 2024

JAKARTA - DPP Partai Perindo mengusung 42 Calon Kepala Daerah (Cakada) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota termasuk ada dua nama Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru dan Calon Gubernur (Cagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah untuk maju di Pilkada 2024.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) mengapresiasi langkah Tim Desk Pilkada yang intensif dan masif mengambil bagian di Pilkada Serentak November 2024.

"Hari ini mewakili 3 provinsi dan 39 Kab/Kota total 42, satu lagi dari Maluku Utara. Cukup luar biasa totalnya sudah ada 87 sampai dengan hari ini, prestasi luar biasa saya sangat mengapresiasi karena bagaimanapun Partai Perindo begitu intensif dan masif ikut ambil bagian Pilkada yang sebelumnya belum pernah seperti ini. Pimpinan-pimpinan muda ini Tim Desk Pilkada sudah bekerja keras bahwa mereka layak," kata Hary Tanoe dalam sambutan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Ia menekankan bahwa Partai Perindo hadir dengan tujuan melayani masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju, besar hingga sejahtera.

"Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting kenapa Partai Perindo hadir dengan tujuan melayani bagaimana ambil bagian penting dalam menjadi Indonesia yang maju, besar, sejahtera dan kita banggakan," ujarnya.

Sebagai informasi, hadir dalam acara itu Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada, Angela Tanoesoedibjo; Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq; Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Victor Sianipar dan Ferry Kurnia Rizkiansyah; dan pimpinan partai lainnya.

(Awaludin)