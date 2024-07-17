Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Dukungan Perindo, Cawalkot Ternate Erwin Umar Janjikan Tuntaskan Masalah Sampah dan Air Bersih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:14 WIB
Cawalkot Ternate Erwin Umar (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Wali Kota (Cawalkot) Ternate, Erwin Umar menjanjikan penuntasan masalah sampah dan air bersih jika terpilih dalam waktu 100 hari kerja. Diketahui Erwin yang akan berduet dengan Firman Sjah itu mendapat dukungan dari DPP Partai Perindo untuk maju di Pilwalkot Ternate 2024 mendatang.

"Pertama mengembangkan perekonomian masyarakat yaitu pandangan kami masalah pertama bagaimana kita menuntaskan persoalan ekonomi supaya persoalan pendidikan dan sebagainya bisa teratasi," kata Erwin saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Memang banyak permasalahan, tapi bagi saya bukan persoalan yang besar dituntaskan oleh kepala daerah baik masalah sampah dan air bersih itu mungkin dalam jangka waktu program 100 hari kerja untuk kita tuntaskan," tambahnya.

Erwin Umar yang juga Ketua DPD Perindo Kota Ternate itu terus menjalin komunikasi dengan partai politik (parpol) pengusung lainnya salah satunya Gerindra. Ia menilai dukungan Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo sangat berarti dan berupaya mewujudkan cita cita pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah.

Halaman:
1 2
      
