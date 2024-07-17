5 Fakta Polisi Koboi Lepaskan Tembakan untuk Bubarkan Acara Khitanan, Anak-Anak Trauma

LAMPUNG UTARA - Tindakan kepolisian dari Polsek Kotabumi yang melepaskan tembakan saat membubarkan acara khitanan di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara pada Kamis 11 Juli 2024 menuai kontroversi.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Buat Trauma Anak-Anak

Saat itu, polisi bersenjata laras panjang menahan tiga orang dan menyita alat musik keyboard. Insiden ini dilaporkan telah menyebabkan trauma pada anak-anak dan orangtua yang hadir.

BACA JUGA: Polisi yang Bubarkan Acara Khitanan dengan Tembakan Diperiksa Propam Polda Lampung

2. Tiba-Tiba Lepaskan Tembakan

Menurut Nurdin, penanggung jawab acara, polisi tiba-tiba datang tanpa memberikan peringatan dan langsung melepaskan tembakan yang menyebabkan ketakutan di antara tamu.

"Polisi tidak menemui tuan rumah atau ambil alih acara untuk memberi imbauan, malah datang ala koboi lepaskan tembakan. Padahal, acara kondusif dan memang diagendakan berakhir pada pukul 22.00 WIB," ujar Nurdin saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Nurdin menuturkan, penggunaan senjata api seharusnya hanya dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa.