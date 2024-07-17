Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Polisi Koboi Lepaskan Tembakan untuk Bubarkan Acara Khitanan, Anak-Anak Trauma

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |05:29 WIB
5 Fakta Polisi Koboi Lepaskan Tembakan untuk Bubarkan Acara Khitanan, Anak-Anak Trauma
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Tindakan kepolisian dari Polsek Kotabumi yang melepaskan tembakan saat membubarkan acara khitanan di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara pada Kamis 11 Juli 2024 menuai kontroversi.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Buat Trauma Anak-Anak

Saat itu, polisi bersenjata laras panjang menahan tiga orang dan menyita alat musik keyboard. Insiden ini dilaporkan telah menyebabkan trauma pada anak-anak dan orangtua yang hadir.

2. Tiba-Tiba Lepaskan Tembakan

Menurut Nurdin, penanggung jawab acara, polisi tiba-tiba datang tanpa memberikan peringatan dan langsung melepaskan tembakan yang menyebabkan ketakutan di antara tamu.

"Polisi tidak menemui tuan rumah atau ambil alih acara untuk memberi imbauan, malah datang ala koboi lepaskan tembakan. Padahal, acara kondusif dan memang diagendakan berakhir pada pukul 22.00 WIB," ujar Nurdin saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Nurdin menuturkan, penggunaan senjata api seharusnya hanya dalam keadaan darurat yang membahayakan nyawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160692//dedi-vK9J_large.jpeg
Segini Harta Kekayaan Dedi Prasetyo yang Ditunjuk Jadi Wakapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158700//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-1haA_large.jpg
Komitmen Dukung Program MBG, Kapolri Resmikan 20 SPPG Jajaran Polda Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/340/3153429//ini_identitas_3_tersangka_kasus_komunitas_gay_di_lampung-qiPY_large.jpg
Ini Identitas 3 Tersangka Kasus Komunitas Gay di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152206//mentan_amran-qeHr_large.jpg
Kasus Beras Oplosan, Mentan Ungkap 10 Produsen Besar Dipanggil Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112//ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/610/3147779//peltu_lubis-QCVL_large.jpg
Sidang TNI Tembak Mati 3 Polisi, Ini Pengakuan Peltu Lubis Soal Ide Buka Sabung Ayam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement