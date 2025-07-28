Komitmen Dukung Program MBG, Kapolri Resmikan 20 SPPG Jajaran Polda Lampung

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jajaran Polda Lampung, Senin (28/7/2025).

Sigit mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, seluruh jajaran Korps Bhayangkara di Indonesia terus bergerak cepat dalam mendukung serta mengawal pelaksanaannya.

"Alhamdulillah hari ini kita baru saja melaksanakan kembali program groundbreaking untuk SPPG, yang merupakan bagian dari program prioritas Bapak Presiden," kata Sigit.

Menurut Sigit, 20 SPPG jajaran Polda Lampung ini akan memberikan manfaat kepada 52.564 orang, serta membuka lapangan pekerjaan bagi 940 orang.