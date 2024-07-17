Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gibran Bakal Menetap di Solo Dalam 20 Hari Ke Depan

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |14:40 WIB
Gibran Bakal Menetap di Solo Dalam 20 Hari Ke Depan
Wakil Presiden Terpilih, Gibran (foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Gibran Rakabuming Raka telah memutuskan untuk menetap di Solo, Jawa Tengah sembari menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait surat pengunduruan dirinya sebagai Wali Kota Solo. Wakil Presiden terpilih itu pun telah menjadwalkan kunjungan ke sejumlah wilayah di Solo.

Gibran saat ditemui di Kantor DPRD Solo mengungkapkan, bahwa istri dan kedua anaknya telah bertolak ke Jakarta. Sementara, Gibran sendiri mengaku akan menetap di Solo selama SK dari Kemendagri terkait pengunduran dirinya belum diterbitkan.

“Anak-anak sama istri yang sudah di Jakarta. Kami kan masih menunggu SK dari Mendagri dan PJ Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Masih di sini (Solo),” uajrnya.

Namun demikian, Gibran menjelaskan, jika seluruh program Pemerintah Kota (Pemkot) Solo seluruhnya akan diampu oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa.

“Untuk kegiatan sudah diampuni oleh pak wakil wali kota yang sudah menjadi wakil walikota definitive,” katanya.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa wali kota yang mengundurkan diri harus menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada gubernur. Kemudian, gubernur akan mengajukan pengunduran diri wali kota tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Proses tersebut nantinya akan berlangsung selama 20 hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984//segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/624/3084532//wapres-gibran-jangan-ada-lagi-kasus-bullying-kriminalisasi-guru-7wSWXer7To.jpg
Wapres Gibran: Jangan Ada Lagi Kasus Bullying, Kriminalisasi Guru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/320/3083366//gibran-ingatkan-kepala-daerah-jangan-ada-kebocoran-anggaran-mffOxegIuF.jpg
Gibran Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Ada Kebocoran Anggaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement