Catatkan PPOP Rp27 M hingga Mei 2024, KB Bank Optimistis Capai Kinerja Positif Tahun Depan

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank optimistis dapat mencapai kinerja positif pada 2025 mendatang. Seiring dengan perbaikan fundamental yang terus dijalankan hingga saat ini, Bank telah memulai transformasi besar-besaran sejak 2021 dengan mengintegrasikan sejumlah elemen terbaik dari praktik perbankan Korea Selatan di Indonesia.

Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, perbaikan kinerja perseroan tentunya tidak lepas dari campur tangan KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali.

“Tidak hanya dari sisi kapital, tapi juga beberapa bagian yang memang terus disampaikan support-nya dari sisi Kookmin Bank atas bisnis yang saat ini sedang dilakukan oleh KB Bank Indonesia. Saat ini, kami sedang melakukan pengembangan dari sisi IT, Asian Project saat ini terus berjalan, dan Kookmin Bank 100 persen men-support itu,” ujarnya saat ditemui iNews Media Group di Jakarta, Jumat (11/7/2024).

Sudah menjadi rahasia umum jika bank yang satu ini merupakan bagian dari raksasa keuangan di Korea Selatan (Korsel), yaitu KB Financial Group (KBFG). Tidak hanya menyuntik modal senilai total Rp17 triliun, KB Kookmin Bank juga memberikan dukungan infrastruktur mulai dari pengembangan sistem IT hingga peningkatan kualitas SDM.

Tom mengatakan, induk bisnis KBFG juga memproyeksikan untuk membukukan penghasilan sekira Rp50 triliun dalam satu tahun.