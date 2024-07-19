Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Catatkan PPOP Rp27 M hingga Mei 2024, KB Bank Optimistis Capai Kinerja Positif Tahun Depan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |14:59 WIB
Catatkan PPOP Rp27 M hingga Mei 2024, KB Bank Optimistis Capai Kinerja Positif Tahun Depan
KB Bank targetkan kinerja positif tahun depan. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank optimistis dapat mencapai kinerja positif pada 2025 mendatang. Seiring dengan perbaikan fundamental yang terus dijalankan hingga saat ini, Bank telah memulai transformasi besar-besaran sejak 2021 dengan mengintegrasikan sejumlah elemen terbaik dari praktik perbankan Korea Selatan di Indonesia.

Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, perbaikan kinerja perseroan tentunya tidak lepas dari campur tangan KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali. 

“Tidak hanya dari sisi kapital, tapi juga beberapa bagian yang memang terus disampaikan support-nya dari sisi Kookmin Bank atas bisnis yang saat ini sedang dilakukan oleh KB Bank Indonesia. Saat ini, kami sedang melakukan pengembangan dari sisi IT, Asian Project saat ini terus berjalan, dan Kookmin Bank 100 persen men-support itu,” ujarnya saat ditemui iNews Media Group di Jakarta, Jumat (11/7/2024).

Sudah menjadi rahasia umum jika bank yang satu ini merupakan bagian dari raksasa keuangan di Korea Selatan (Korsel), yaitu KB Financial Group (KBFG). Tidak hanya menyuntik modal senilai total Rp17 triliun, KB Kookmin Bank juga memberikan dukungan infrastruktur mulai dari pengembangan sistem IT hingga peningkatan kualitas SDM. 

Tom mengatakan, induk bisnis KBFG juga memproyeksikan untuk membukukan penghasilan sekira Rp50 triliun dalam satu tahun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/11/3066923/kb_bank_x_ppm_school_of_management-eIhA_large.jpg
Berdayakan UMKM, KB Bank dan PPM School of Management Gelar Program Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/11/3058656/kb_bank-Lzl6_large.JPG
Hari Pelanggan Nasional, KB Bank Gelar Customer Visit Day dan Bagikan Hadiah untuk Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/11/3052960/kb_bank_menggelar_rangkaian_kegiatan_bank_goes_to_school_dan_tour_de_bank-wiDk_large.JPG
KB Bank Ajak Pelajar SD Rasakan Petualangan Finansial yang Seru lewat Tour De Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/1/3044907/kb_bank_korean_link_business-WUcM_large.jpg
Perusahaan Korea Selatan Kepincut Korean Link Business KB Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/1/3042728/kb_bank-xmFV_large.jpg
Catatkan Perbaikan Signifikan pada Semester I-2024, KB Bank Optimistis Raih Kinerja Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/1/3040301/kb_bank-rBoU_large.jpg
Usai Transformasi, KB Bank Integrasikan Layanan Keuangan Nasabah Jadi Makin Mudah dan Praktis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement