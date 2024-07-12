Advertisement
HOME NEWS NEWS

Rayakan HUT ke-54, Ini Harapan dan Strategi Dirut KB Bank Kembangkan Bisnis

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:43 WIB
Rayakan HUT ke-54, Ini Harapan dan Strategi Dirut KB Bank Kembangkan Bisnis
Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee. (Foto: dok iNews Media Group/Rizqa Leony Putri)
A
A
A

JAKARTA - KB Bank baru saja merayakan ulang tahun ke-54 yang jatuh pada tanggal 10 Juli. Pertambahan usia ini dirayakan pada seremoni yang bertajuk “KB Bank 54th Anniversary”, bertempat di Kantor Pusat KB Bank Ground Floor, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Sejumlah pihak turut menghadiri seremoni tersebut, di antaranya Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee, Wakil Direktur Utama Robby Mondong, dan jajaran direksi lainnya. Perayaan ini ditandai dengan prosesi tiup lilin dan juga pemotongan kue serta tumpeng bersama dengan para nasabah setia KB Bank.

Tom Lee mengatakan, ulang tahun kali ini terasa spesial, sebab KB Bank baru saja melakukan langkah besar transformasi beberapa waktu lalu, yaitu mengganti merek dan logo perusahaan dari PT Bank KB Bukopin Tbk kini berganti nama menjadi KB Bank.

“Ulang tahun yang ke-54 ini kami (telah) mengganti nama dari KB Bukopin menjadi KB Bank. Saya merasa hal ini menjadi spesial, akan tetapi 54 tahun ini sebenarnya bisa tercapai tentunya karena bantuan dari nasabah kami,” katanya.

Atas kepercayaan tersebut, orang nomor satu di KB Bank ini mengucapkan terima kasih kepada nasabah yang telah percaya dengan KB Bank. Perusahaan dengan kode saham BBKP tersebut juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Halaman:
1 2 3
      
