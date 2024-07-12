Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ulang Tahun ke-54, KB Bank Komitmen Jaga Kepercayaan Nasabah

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:42 WIB
Ulang Tahun ke-54, KB Bank Komitmen Jaga Kepercayaan Nasabah
Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee, Wakil Direktur Utama Robby Mondong, dan jajaran direksi pada seremoni HUT ke-54 KB Bank. (Foto: iNews Media Group/Rizqa Leony)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) merayakan ulang tahunnya yang ke-54 dengan tajuk “KB Bank 54th Anniversary”. Seremoni ini dihadiri oleh Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee, Wakil Direktur Utama Robby Mondong, dan jajaran direksi lainnya di Kantor Pusat KB Bank Ground Floor, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Tom melaksanakan prosesi tiup lilin dan juga pemotongan kue serta tumpeng bersama jajaran direksi, serta para nasabah setia dan prioritas KB Bank. Dirinya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para nasabah dan berharap agar perusahaan dapat bertumbuh lebih baik lagi ke depannya.

“Saya yakin ke depannya KB Bank akan lebih baik lagi, dan saya doakan agar Bapak dan Ibu sekalian diberikan kebahagiaan,” tuturnya.

Menelisik ke belakang, Tom Lee mengingatkan soal perjalanan transformasi besar-besaran KB Bank yang telah banyak dilakukan sejak 2021. Terbaru, KB Bank resmi berganti merek dan logo baru, yaitu  dari PT Bank KB Bukopin Tbk yang berganti nama menjadi KB Bank.

KB Bank telah berada di bawah bendera KB Kookmin Bank, yang merupakan bagian dari perusahaan raksasa asal Korea Selatan (Korsel), KB Financial Group. Selama perjalanan tersebut, kata Tom, perusahaan terus melakukan transformasi besar untuk memberikan layanan terbaik untuk nasabah di Indonesia. 

“KB Kookmin Bank sendiri merupakan bank yang paling besar di Korea Selatan dengan profit per tahun mencapai Rp50 triliun. Jika diurutkan dalam ranking dunia, KB Kookmin Bank juga masuk dalam 50 bank terbesar,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, KB Bank turut mengundang para nasabah setia yang telah membersamai KB Bank lebih dari 15 tahun lamanya, serta para nasabah prioritas yang telah memberi kepercayaan pada KB Bank. Salah satunya, yang hadir pada kesempatan tersebut adalah Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Direktur Utama LPBB-KUMKM Supomo

 Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo. (Foto: iNews Media Group/Rizqa Leony Putri)

Halaman:
1 2
      
