Kerusuhan di Pinggiran Kota Leeds, Polisi Diserang hingga Kendaraan Dibakar Massa

LONDON - Petugas polisi diserang, barang-barang dilempar, dan kendaraan dibakar serta dibalik ketika terjadi kekacauan di pinggiran kota Leeds.

Warga diperingatkan untuk tetap tinggal di dalam rumah di Harehills pada Kamis (18/7/2024) malam dalam apa yang digambarkan oleh Polisi West Yorkshire sebagai insiden gangguan serius.

Para saksi mengatakan para petugas awalnya dipanggil untuk melaporkan adanya gangguan rumah tangga di sebuah alamat di Luxor Street sekitar pukul 17:00 BST, dan kemudian terjadilah kekacauan yang begitu banyak.

Kerumunan besar berkumpul di jalan-jalan, dengan rekaman media sosial menunjukkan kaca-kaca kendaraan dihancurkan dan barang-barang dilemparkan ke arah petugas. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.

Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, seorang anggota parlemen West Yorkshire, mengaku terkejut dengan pemandangan yang mengejutkan".

“Gangguan seperti ini tidak mempunyai tempat di masyarakat kita,” katanya.

Ratusan orang masih berkumpul di daerah tersebut hingga larut malam, di jalan-jalan yang dipenuhi sampah dan puing-puing lainnya.

Seorang reporter BBC yang berada di lokasi kejadian pada tengah malam mengatakan tampaknya tidak ada polisi berseragam yang hadir di lokasi kejadian pada saat itu, dan kendaraan polisi ditempatkan sekitar satu mil jauhnya.

Anggota masyarakat terlihat berusaha memadamkan api di bus yang terbakar habis di dekat Compton Center dengan ember berisi air sambil menunggu layanan darurat tiba.

BBC kemudian melihat polisi dan pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian sekitar satu jam kemudian.

Beberapa saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa kejadian tadi malam dipicu oleh sejumlah anak yang dibawa ke pusat perawatan pemerintah setempat. Keadaan selengkapnya belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang.