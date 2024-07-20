Gunung Ibu Erupsi Lagi, Luncurkan Kolom Abu Setinggi 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi, Sabtu (20/7/2024) sekitar pukul 08.04 WIT, dengan meluncurkan kolom abu vulkanis setinggi 1.200 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 08:04 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1200 m di atas puncak (± 2525 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Gradita Trihadi dalam keterangannya.

Gradita mengatakan kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 10 mm dan durasi 91 detik.

BACA JUGA:

Sementara itu, Gradita meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Salman Mardira)