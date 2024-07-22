Ini Profil Kamala Harris yang Didukung Joe Biden di Pilpres AS

JAKARTA - Presiden AS, Joe Biden resmi mundur dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS). Ia pun mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut, melawan Donald Trump dari Partai Republik. Lalu siapa Kamala Harris?

Kamala Harris adalah Senator California yang dipilih sebagai calon wakil presiden Joe Biden pada 11 Agustus 2020. Memiliki nama lengkap Kamala Devi Harris, dia lahir pada 20 Oktober 1964 di Oakland, California. Anak dari pasangan Donald Harris dan Shyamala Gopalan ini sudah menikah dan dikaruniai dua anak dari pasangannya Douglas Emhoff, anak tiri Cole dan Ella Emhoff.

Memulai karirnya sebagai wakil jaksa wilayah di Alameda County, Harris bekerja untuk Pengacara Kota San Francisco Louise Renne sebagai kepala Divisi Komunitas dan Lingkungan, di mana dia mengkhususkan diri dalam penuntutan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Dia adalah wanita Afrika-Amerika pertama yang terpilih sebagai jaksa wilayah San Francisco dan menjabat dari tahun 2004 hingga 2010. Kamala kemudian menjabat sebagai Jaksa Agung California dari 2011 hingga 2017, menjadi wanita pertama, orang Afrika-Amerika pertama, dan orang Amerika keturunan Asia pertama yang menjabat sebagai Jaksa Agung California.

Dilansir dari harris.senate.gov, Kamala telah menghabiskan hidupnya melawan ketidakadilan. Semangat yang pertama kali terinspirasi oleh ibunya, Shyamala, seorang imigran India-Amerika, aktivis, dan peneliti kanker payudara.

Tumbuh di Oakland, Kamala memiliki pandangan yang sangat baik tentang gerakan Hak Sipil. Melalui teladan para pemimpin pemberani seperti Thurgood Marshall, Constance Baker Motley, dan Charles Hamilton Houston, Kamala memutuskan untuk menghabiskan hidupnya membela mereka yang tidak dapat membela diri.