Joe Biden Mundur dari Kandidat Capres AS, Barack Obama: Seorang Patriot Tingkat Tertinggi

WASHINGTON - Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS), Barack Obama buka suara terkait mundurnya Joe Biden dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS), dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut.

"Joe Biden telah menjadi salah satu presiden Amerika yang paling berpengaruh, serta teman baik dan mitra saya. Hari ini, kita juga telah diingatkan – sekali lagi – bahwa beliau adalah seorang patriot tingkat tertinggi," tulis Barack Obama di akun X @BarackObama, Senin (22/7/2024).

Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden resmi mundur dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS). Ia pun mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut, melawan Donald Trump dari Partai Republik.

"Keputusan pertama saya sebagai calon partai pada tahun 2020 adalah memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden saya. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Hari ini saya ingin memberikan dukungan dan dukungan penuh saya agar Kamala menjadi calon partai kita tahun ini. Demokrat – inilah waktunya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan," kata Biden dalam keterangannya dikutip dari akun X @JoeBiden, Senin (22/7/2024).