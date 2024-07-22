Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Mundur dari Kandidat Capres AS, Barack Obama: Seorang Patriot Tingkat Tertinggi

Awaludin , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |03:39 WIB
Joe Biden Mundur dari Kandidat Capres AS, Barack Obama: Seorang Patriot Tingkat Tertinggi
Barack Obama (foto: dok Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden ke-44 Amerika Serikat (AS), Barack Obama buka suara terkait mundurnya Joe Biden dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS), dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut.

"Joe Biden telah menjadi salah satu presiden Amerika yang paling berpengaruh, serta teman baik dan mitra saya. Hari ini, kita juga telah diingatkan – sekali lagi – bahwa beliau adalah seorang patriot tingkat tertinggi," tulis Barack Obama di akun X @BarackObama, Senin (22/7/2024).

Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden resmi mundur dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS). Ia pun mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut, melawan Donald Trump dari Partai Republik.

"Keputusan pertama saya sebagai calon partai pada tahun 2020 adalah memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden saya. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Hari ini saya ingin memberikan dukungan dan dukungan penuh saya agar Kamala menjadi calon partai kita tahun ini. Demokrat – inilah waktunya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan," kata Biden dalam keterangannya dikutip dari akun X @JoeBiden, Senin (22/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3175971//trump_dan_barack_obama-xL9r_large.jpg
Gagal Raih Nobel Perdamaian 2025, Trump Malah Serang Obama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160220//presiden_amerika_ke_44_barack_obama-9QSY_large.jpg
Peristiwa 4 Agustus: Kelahiran Barack Obama hingga Wafatnya Mbah Surip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/18/3157509//mantan_presiden_as_barack_obama-QcT1_large.jpg
Trump Ancam Tangkap Obama, Tuduh Terlibat Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148729//joe_biden-Nqz6_large.jpg
Heboh Joe Biden Muncul di Lokasi Syuting Agnez Mo dan Alan Ritchson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/483/3140588//4_fakta_kanker_prostat_yang_dialami_joe_biden-QVl4_large.jpg
4 Fakta Kanker Prostat yang Dialami Joe Biden, Bisa Muncul Tanpa Gejala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/487/3140131//joe_biden_terkena_kanker_prostat_agresif_stadium_lanjut_kenali_gejala_dan_ciri_cirinya-9hpo_large.jpg
Joe Biden Terkena Kanker Prostat Agresif Stadium Lanjut, Kenali Gejala dan Ciri-Cirinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement