Trump Ancam Tangkap Obama, Tuduh Terlibat Pengkhianatan

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (22/7/2025) menuduh mantan Presiden Barack Obama melakukan "pengkhianatan" dan mengancam akan menangkapnya. Tanpa memberikan bukti, Trump menuduh Obama memimpin upaya untuk mengaitkannya secara keliru dengan Rusia dan merusak kampanye presidensialnya tahun 2016.

Seorang juru bicara Obama mengecam klaim Trump dengan mengatakan, "Tuduhan aneh ini konyol dan merupakan upaya pengalihan perhatian yang lemah."

Meski Trump kerap menyerang Obama secara langsung, presiden dari Partai Republik itu sejak kembali menjabat pada Januari belum pernah bertindak sejauh ini dengan menuding pendahulunya dari Partai Demokrat melakukan tindakan kriminal.

Dalam pidatonya di Ruang Oval, Trump menanggapi komentar kepala intelijennya, Tulsi Gabbard, pada Jumat (18/7/2025). Gabbard mengancam akan melaporkan pejabat pemerintahan Obama ke Departemen Kehakiman untuk dituntut atas penilaian intelijen tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Ia mendeklasifikasi dokumen-dokumen tersebut dan mengatakan bahwa informasi yang ia rilis menunjukkan adanya "konspirasi pengkhianatan" pada tahun 2016 oleh pejabat tinggi pemerintahan Obama untuk melemahkan Trump. Klaim tersebut dibantah oleh Partai Demokrat yang menyebutnya salah dan bermotif politik.