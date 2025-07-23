Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Ancam Tangkap Obama, Tuduh Terlibat Pengkhianatan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |19:23 WIB
Trump Ancam Tangkap Obama, Tuduh Terlibat Pengkhianatan
Mantan Presiden AS Barack Obama. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (22/7/2025) menuduh mantan Presiden Barack Obama melakukan "pengkhianatan" dan mengancam akan menangkapnya. Tanpa memberikan bukti, Trump menuduh Obama memimpin upaya untuk mengaitkannya secara keliru dengan Rusia dan merusak kampanye presidensialnya tahun 2016.

Seorang juru bicara Obama mengecam klaim Trump dengan mengatakan, "Tuduhan aneh ini konyol dan merupakan upaya pengalihan perhatian yang lemah."

Meski Trump kerap menyerang Obama secara langsung, presiden dari Partai Republik itu sejak kembali menjabat pada Januari belum pernah bertindak sejauh ini dengan menuding pendahulunya dari Partai Demokrat melakukan tindakan kriminal.

Dalam pidatonya di Ruang Oval, Trump menanggapi komentar kepala intelijennya, Tulsi Gabbard, pada Jumat (18/7/2025). Gabbard mengancam akan melaporkan pejabat pemerintahan Obama ke Departemen Kehakiman untuk dituntut atas penilaian intelijen tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.

Ia mendeklasifikasi dokumen-dokumen tersebut dan mengatakan bahwa informasi yang ia rilis menunjukkan adanya "konspirasi pengkhianatan" pada tahun 2016 oleh pejabat tinggi pemerintahan Obama untuk melemahkan Trump. Klaim tersebut dibantah oleh Partai Demokrat yang menyebutnya salah dan bermotif politik.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3179051//presiden_amerika_serikat_donald_trump-2Z34_large.jpg
China-AS Memanas, Trump dan Xi Jinping Dijadwalkan Bertemu di KTT APEC Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178902//presiden_as_donald_trump-IoxM_large.jpg
Trump Tolak Usulan Parlemen Israel untuk Mencaplok Tepi Barat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178682//ilustrasi-TkYW_large.jpg
Militer AS Serang Kapal Diduga Pengangkut Narkoba di Samudra Pasifik, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178532//donald_trump_memulai_pembongkaran_sayap_timur_gedung_putih-BTrx_large.jpg
Trump Mulai Pembongkaran Gedung Putih untuk Bangun Ballroom Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388//putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178163//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-xH1d_large.jpg
Khamenei Tolak Tawaran Trump, Bantah AS Hancurkan Program Nuklir Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement