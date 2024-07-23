Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Parlemen Israel Sebut Lembaga Bantuan PBB untuk Palestina sebagai Organisasi Teror

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |06:01 WIB
Parlemen Israel Sebut Lembaga Bantuan PBB untuk Palestina sebagai Organisasi Teror
Gedung sekolah UNRWA usai diserang Israel. (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

PARLEMEN Israel memberikan persetujuan awal pada hari Senin terhadap rancangan undang-undang yang menyatakan organisasi bantuan utama PBB untuk Palestina atau UNRWA sebagai organisasi teroris dan mengusulkan untuk memutuskan hubungan dengan badan tersebut.

Mengutip Reuters, pemungutan suara menentang UNRWA adalah langkah terbaru dalam dorongan Israel terhadap Badan tersebut agar dibubarkan. UNRWA dituduh oleh para pemimpin Israel berkolaborasi dengan Gerakan Hamas di Gaza.

RUU tersebut disetujui dalam pembahasan pertama dan akan dikembalikan ke komite urusan luar negeri dan pertahanan untuk pembahasan lebih lanjut, kata layanan informasi Knesset.

Sponsor RUU tersebut, Yulia Malinovsky, menggambarkan UNRWA sebagai “kolom kelima di Israel”.

UNRWA memberikan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah. Negara ini telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Israel, namun hubungan tersebut memburuk sejak dimulainya perang di Gaza dan Israel berulang kali menyerukan agar UNRWA dibubarkan.

“Ini merupakan upaya lain dalam kampanye yang lebih luas untuk membubarkan lembaga tersebut,” kata juru bicara UNRWA, Juliette Touma. “Langkah-langkah seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah PBB.”

Israel mengatakan ratusan staf UNRWA adalah anggota kelompok teroris, termasuk Hamas dan Jihad Islam, namun belum memberikan bukti untuk peninjauan yang ditunjuk PBB.

Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya untuk mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut, sambil melakukan lobi keras agar UNRWA ditutup karena Israel adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
