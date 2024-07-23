Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |19:31 WIB
Seorang Wanita Rencanakan <i>Pernikahan Hantu</i> dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
Seorang wanita gelar pernikahan hantu dengan mendiang kekasihnya demi menghibur sang ibu yang berduka (Foto: SCMP/ Shutterstock/ Facebook)
A
A
A

TAIWAN - Seorang wanita di Taiwan yang berhasil menyelamatkan tiga orang akibat kecelakaan mobil tetapi gagal menyelamatkan pacarnya akan menggelar 'pernikahan hantu' dengan mendiang kekasihnya. Hal ini dilakukan untuk membantu merawat ibu mendiang kekasihnya yang sangat berduka.

Seperti diketahui, dua orang tewas dan lima lainnya luka-luka dalam tabrakan empat mobil di jalan raya Taiwan pada 15 Juli lalu.

Dua kakak beradik bermarga Hong terjebak di dalam kendaraan yang mereka tumpangi. Mereka dilarikan ke rumah sakit tetapi meninggal karena luka-luka mereka.

Adapun Yu, pacar dari salah satu kakak adik bermarga Hong itu juga diketahui berada di dalam mobil.

Meskipun menderita luka di kakinya, dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka tetapi tidak bisa. Yu hanya bisa menarik temannya dari kursi belakang dan kemudian menyelamatkan dua penumpang dari mobil lain yang terlibat kecelakaan.

Menurut jaringan berita Taiwan ETtoday, dia mengatakan meski menyelamatkan tiga orang, namun penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa menyelamatkan orang yang dia cintai dan saudara perempuannya.

Untuk menghormati pacarnya, Yu berencana mengadakan pernikahan hantu dengannya dan merawat ibu sang pacara yang sudah lanjut usia.

Seperti diketahui, pernikahan hantu dengan orang yang sudah meninggal adalah kebiasaan yang sudah berusia 3.000 tahun di China atau Tiongkok.

Beberapa orang lanjut usia percaya bahwa jika seseorang meninggal tanpa memenuhi keinginannya, seperti menikah, maka ia tidak akan menemukan kedamaian di akhirat.

Halaman:
1 2
      
