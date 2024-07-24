Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keluarga Hamzah Haz Masih Berunding soal Prosesi Pemakaman Kenegaraan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |11:33 WIB
Keluarga Hamzah Haz Masih Berunding soal Prosesi Pemakaman Kenegaraan
Mantan Wapres Hamzah Haz (Foto: Setneg)
A
A
A

JAKARTA - Pihak keluarga mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Hamzah Haz masih berunding soal prosesi pemakaman dilakukan secara kenegaraan atau tidak. Hamzah Haz sendiri merupakan mantan Wapres ke-9 RI. Biasanya, pemakaman kenegaraan bisa dilaksanakan untuk petinggi pemerintah.

"Sedang dirundingkan oleh anak-anak dan keluarga beliau," kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Terkait pemakaman, Syaifullah sendiri menyebut bahwa, mendiang Hamzah Haz akan dimakamkan di samping almarhumah istrinya. "Tempat pemakaman keluarga, tepatnya di samping makam istri Beliau Almarhumah Ibu Nani," ujar Syaifullah.

Syaifullah mengungkapkan, almarhum Hamzah Haz akan dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. "Pondok Pesanterin Al Ikhlas Puncak Bogor," ucap Syaifullah.

Hamzah Haz meninggal pada usia 84 tahun. Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Hamzah Haz menjabat Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjabat pada 2001 hingga 2004

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038787/try_sutrisno-tsHe_large.jpg
Try Sutrisno, Oso hingga Ahmad Basarah Melayat ke Rumah Duka Hamzah Haz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038746/rumah_duka_hamzah_haz-I80X_large.jpg
Suasana Terkini Rumah Duka Mantan Wapres Ke-9 RI Hamzah Haz di Matraman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038720/rumah_duka-i4qJ_large.jpg
Pelayat Berdatangan ke Rumah Duka Eks Wapres Hamzah Haz di Matraman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/620/2849250/bambang-kristiono-pimpinan-komisi-i-dpr-yang-bersahaja-wafat-tinggalkan-duka-mendalam-Dr9ZIb4ltB.jpg
Bambang Kristiono, Pimpinan Komisi I DPR yang Bersahaja Wafat Tinggalkan Duka Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/09/620/2274973/jakob-oetama-tutup-usia-polri-indonesia-kehilangan-tokoh-pers-E0d1C2kzRt.jpg
Jakob Oetama Tutup Usia, Polri: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/26/620/2267881/vokalis-power-trip-riley-gale-meninggal-di-usia-34-tahun-oHKcskGKbl.jpg
Vokalis Power Trip Riley Gale Meninggal di Usia 34 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement