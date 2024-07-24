Keluarga Hamzah Haz Masih Berunding soal Prosesi Pemakaman Kenegaraan

JAKARTA - Pihak keluarga mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Hamzah Haz masih berunding soal prosesi pemakaman dilakukan secara kenegaraan atau tidak. Hamzah Haz sendiri merupakan mantan Wapres ke-9 RI. Biasanya, pemakaman kenegaraan bisa dilaksanakan untuk petinggi pemerintah.

"Sedang dirundingkan oleh anak-anak dan keluarga beliau," kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Terkait pemakaman, Syaifullah sendiri menyebut bahwa, mendiang Hamzah Haz akan dimakamkan di samping almarhumah istrinya. "Tempat pemakaman keluarga, tepatnya di samping makam istri Beliau Almarhumah Ibu Nani," ujar Syaifullah.

Syaifullah mengungkapkan, almarhum Hamzah Haz akan dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat. "Pondok Pesanterin Al Ikhlas Puncak Bogor," ucap Syaifullah.

Hamzah Haz meninggal pada usia 84 tahun. Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Hamzah Haz menjabat Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjabat pada 2001 hingga 2004

(Arief Setyadi )