HOME NEWS JATENG

Pasangan Arif-Rista Resmi Diusung PDIP di Pilkada Kebumen, Kembali Lawan Kotak Kosong?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:44 WIB
Pasangan Arif-Rista Resmi Diusung PDIP di Pilkada Kebumen, Kembali Lawan Kotak Kosong?
PDIP Resmi Usung Pasangan Arif-Rista/ist
A
A
A

SEMARANG - Pasangan petahana bakal calon bupati dan wakil bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih mengikuti Rakor Kesiapan Pilkada 2024 di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah.

"Ini adalah tahapan terakhir yang wajib kami ikuti sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah kami kembali diusung PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kebumen dua periode ke depan," ujar Bupati Arif.

Pasangan Arif-Rista dipastikan diusung kembali oleh PDI Perjuangan dalam Pilkada 2024. Sebelumnya, keduanya sudah lebih dulu menjalani fit and proper test di Kantor DPD PDI Perjuangan Jateng. Kemudian pada kesempatan kali ini, pihaknya diminta untuk memaparkan kesiapan peta politik dan logistik dalam menghadapi Pilkada, serta sinkronisasi DPC dengan DPD.

"Dalam menghadapi Pilkada ini secara umum kita sudah sangat siap. Alhamdulillah berdasarkan hasil survei dari lembaga survei LSI dan Pandawa elektabilitas kita sudah di atas 72%, lalu kepuasaan publik terhadap pemerintah 84% lebih. Ini artinya masyarakat percaya dengan kinerja kita dalam membangun Kebumen menjadi Kabupaten lebih maju, mandiri, dan berakhlak," ucapnya.

Terkait koalisi dengan partai politik lain, Bupati Arif menyampaikan telah membangun komunikasi yang intens dengan sejumlah parpol. Ia menyebut, PDIP juga sangat terbuka dengan partai-partai lain untuk ikut dalam koalisi pada Pilkada 2024 tahun ini. Karena yang diharapkan dalam koalisi ini adalah kebersamaan untuk kemajuan Kebumen.

"Alhamdulillah komunikasi yang sudah dibangun dengan PAN 3 kursi, PPP 4 kursi, dan tentunya PDIP jadi total sudah 18 kursi. Insya Allah kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan partai lain. Apakah nanti akan mengulang kembali seperti Pilkada 2020 melawan kotak kosong. Saya belum mau berbicara ke arah sana," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
