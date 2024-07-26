Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Ruko di Jambi Ludes Terbakar, 3 Orang Terluka di Antaranya Balita

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |12:30 WIB
5 Ruko di Jambi Ludes Terbakar, 3 Orang Terluka di Antaranya Balita
Illustrasi Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

JAMBI - Kebakaran hebat terjadi di Kawasan Mayang ujung, RT 35, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Tidak hanya menghabiskan 5 ruko dan satu bangunan non permanen, tapi juga melukai tiga orang diantaranya anak berusia 2 tahun. Berdasarkan keterangan saksi, api berasal dari pekerjaan pembuatan mebel jati di bagian non permanen.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Doni mengatakan dalam peristiwa kebakaran tersebut ada 3 warga yang mengalami luka bakar.

"Ada tiga warga yang mengalami luka bakar, satu pria, satu wanita dan satu anak berumur dua tahun," ujarnya Jumat (26/7/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039354/kebakaran_rsu_arafiq-6Rip_large.jpg
Manajemen Ungkap Pemicu Kebakaran RSU Citra Arafiq Depok Akibat Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/519/3039171/toko_sembako_puger_di_sumenep_terbakar-IZLB_large.jpg
Toko Sembako Puger di Sumenep Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039162/pasien_rsu_arafiq_panik_saat_kebakaran-f2Dd_large.png
Kronologi RS Citra Arafiq Depok Terbakar hingga Pasien Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039157/petugas_pemadam_kebakaran-Tpot_large.jpg
Penyebab RSU Citra Arafiq Depok Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/338/3039119/kebakaran-Ovd5_large.jpg
Kebakaran Rumah di Rawajati, 3 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/338/3039098/rsu_citra_arafiq-7rY5_large.JPG
Situasi Terkini Pasien RSU Citra Arafiq yang Kebakaran Usai Dievakuasi di Masjid Terdekat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement