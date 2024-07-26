5 Ruko di Jambi Ludes Terbakar, 3 Orang Terluka di Antaranya Balita

JAMBI - Kebakaran hebat terjadi di Kawasan Mayang ujung, RT 35, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Tidak hanya menghabiskan 5 ruko dan satu bangunan non permanen, tapi juga melukai tiga orang diantaranya anak berusia 2 tahun. Berdasarkan keterangan saksi, api berasal dari pekerjaan pembuatan mebel jati di bagian non permanen.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Doni mengatakan dalam peristiwa kebakaran tersebut ada 3 warga yang mengalami luka bakar.

"Ada tiga warga yang mengalami luka bakar, satu pria, satu wanita dan satu anak berumur dua tahun," ujarnya Jumat (26/7/2024).