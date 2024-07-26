Viral Pemotor Wanita Salip Ambulans Sebabkan Kecelakaan Malah Salahkan Sopir Bus dan Minta Ganti Rugi Rp4 Juta

JAKARTA – Warganet dihebohkan dengan rekaman CCTV detik-detik kecelakaan yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah (Jateng). Kecelakaan itu dipicu wanita pengendara motor yang nekat menyalip ambulans hingga membuat bus yang berada di jalur sebelahnya hilang kendali. Yang bikin heboh, perempuan itu malah meminta ganti rugi pada sopir bus.

Dalam rekaman CCTV yang diunggah akun X @Jateng_Twit, terlihat seorang pemotor menyalip mobil ambulans yang tengah melaju kencang, Rabu 24 Juli 2024. Saat kejadian, kondisi lalu lintas cukup padat dilalui kendaraan. Saat menyalip itulah, posisi motor perempuan tersebut masuk ke jalur sebelahnya yang bersamaan dengan bus warna biru yang tengah melaju.

Beruntung, sopir bus berhasil banting stir untuk menghindari kecelakaan fatal. Bus tersebut sempat hilang kendali dan hampir terguling, namun berhasil kembali masuk ke lajur jalan.

Adapun lokasi kejadian di depan Rumah Makan Yunani 19, Jalan Raya KM 6, Karangdep, Karanggedang, Kec. Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam narasinya, akun tersebut menyebutkan bahwa perempuan tersebut malah meminta ganti rugi Rp4 juta kepada sopir bus.

“Sedangkan wanita itu masih selamat, namun motornya rusak parah. Wanita pemotor itu dibawa ke pinggir dan melakukan diskusi dengan sopir bus serta polisi. Namun, wanita itupun malah meminta ganti rugi senilai Rp 4 juta kepada sopir bus dengan alasan jika tidak ada bus maka motornya tidak akan rusak,” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (26/7/2024).

(Qur'anul Hidayat)