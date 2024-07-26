Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Viral Pemotor Wanita Salip Ambulans Sebabkan Kecelakaan Malah Salahkan Sopir Bus dan Minta Ganti Rugi Rp4 Juta

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |19:19 WIB
Viral Pemotor Wanita Salip Ambulans Sebabkan Kecelakaan Malah Salahkan Sopir Bus dan Minta Ganti Rugi Rp4 Juta
Viral kecelakaan di Kebumen usai pemotor menyalip ambulans. (Foto: X @Jateng_Twit)
A
A
A

JAKARTA – Warganet dihebohkan dengan rekaman CCTV detik-detik kecelakaan yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah (Jateng). Kecelakaan itu dipicu wanita pengendara motor yang nekat menyalip ambulans hingga membuat bus yang berada di jalur sebelahnya hilang kendali. Yang bikin heboh, perempuan itu malah meminta ganti rugi pada sopir bus.

Dalam rekaman CCTV yang diunggah akun X @Jateng_Twit, terlihat seorang pemotor menyalip mobil ambulans yang tengah melaju kencang, Rabu 24 Juli 2024. Saat kejadian, kondisi lalu lintas cukup padat dilalui kendaraan. Saat menyalip itulah, posisi motor perempuan tersebut masuk ke jalur sebelahnya yang bersamaan dengan bus warna biru yang tengah melaju.

Beruntung, sopir bus berhasil banting stir untuk menghindari kecelakaan fatal. Bus tersebut sempat hilang kendali dan hampir terguling, namun berhasil kembali masuk ke lajur jalan.

Adapun lokasi kejadian di depan Rumah Makan Yunani 19, Jalan Raya KM 6, Karangdep, Karanggedang, Kec. Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam narasinya, akun tersebut menyebutkan bahwa perempuan tersebut malah meminta ganti rugi Rp4 juta kepada sopir bus.

“Sedangkan wanita itu masih selamat, namun motornya rusak parah. Wanita pemotor itu dibawa ke pinggir dan melakukan diskusi dengan sopir bus serta polisi. Namun, wanita itupun malah meminta ganti rugi senilai Rp 4 juta kepada sopir bus dengan alasan jika tidak ada bus maka motornya tidak akan rusak,” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (26/7/2024).

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040//viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921//guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180923//viral-2iob_large.jpg
Viral! Lowongan Kerja Ngasih Makan Harimau Gajinya Rp100 Juta, 2.000 Orang Sudah Daftar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/482/3180748//viral-ozM7_large.jpg
Viral! Pengantin Baru Langsung Masuk UGD Jam 3 Pagi gara-gara Honeymoon Cystitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180745//viral-EbF5_large.jpg
Viral! Kasus Perselingkuhan Julia Prastini Dijadikan Bahan Penelitian Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement