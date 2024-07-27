Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kisah Regina Anak Satpam Tiga Kali Seleksi Akpol, Kini Selangkah Lagi Jadi Perwira Polwan Cantik 

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |08:23 WIB
Kisah Regina Anak Satpam Tiga Kali Seleksi Akpol, Kini Selangkah Lagi Jadi Perwira Polwan Cantik 
Regina Ikuti Seleksi Akpol/dok Polri
SEMARANG - Calon taruni Akademi Kepolisian (Akpol), Regina Anugerahanni Rosari (20), asal pengiriman Polda Lampung telah tiga kali mengikuti seleksi taruna-taruni Akpol.

Regin -- panggilan akrabnya -- mengatakan tujuannya masuk Akpol ingin mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik secara gratis, sehingga tak lagi membebani kedua orang tuanya.

“Ini tahun ketiga daftar Akpol, tahun terakhir,” Gedung Fasdik Lama, Flat Taruni, Resimen Akpol, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (27/7/2024).

“Saya ingin mendapat pendidikan gratis sehingga tidak lagi membebani orang tua terkait dengan biaya pendidikan dan biaya sehari-hari selama pendidikan. Saya juga ingin punya pekerjaan yang tetap,” ujar Regin

Regin berasal dari keluarganya sederhana. Ayahnya sempat bekerja sebagai satpam, namun kini bekerja di pabrik pakan udang, sementara ibunya pedagang sembako di Pasar Beringin, Bandar Lampung.

“Ayah saya dulu satpam, tapi pensiun jadi satpam, sekarang kerja di pabrik pakan udang. Kalau ibu saya pedagang sembako di pasar, toko biasa, toko kecil,” kata

Bungsu dari dua bersaudara ini mengaku hobi menulis dan olahraga tinju. Dia juga mengungkapkan alasan lainnya sehingga dia bersikeras tiga kali ikut seleksi Akpol, yakni karena ingin menuangkan ide-idenya terkait pelayanan masyarakat.

“Kenapa mau jadi perwira? Karena lebih mudah untuk menuangkan sebuah ide. Bisa mengaplikasikan idenya, bukan sekadar hanya yang terima perintah saja. Lewat pendidikan di sini saya bisa berguna untuk banyak orang, karena memang inti dari tugas polisi kan melayani dan melindungi masyarakat. Polisi kan tugasnya bersentuhan langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Regin melanjutkan, modalnya untuk masuk Akpol hanya kegigihan. Hal itu dia buktikan dengan tiga kali tes seleksi Akpol.

“Tahun pertama saya ranking 3, tahun kedua saya ranking 2, dan ini tahun ketiga saya ranking 1 panitia daerah,” ucap dia.

Soal kegigihan, Regin membeberkan persiapannya untuk mengikuti seleksi Akpol ketiga kalinya adalah dengan menambah porsi belajar dan latihan jasmani. Termasuk berlatih tinju untuk persiapan tahap Pemeriksaan Penampilan (Rikpil).

 

