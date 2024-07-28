Fakta-Fakta Kapolri Mutasi Irjen Ahmad Luthfi Usai 4 Tahun Jabat Kapolda Jateng

JAKARTA - Irjen Ahmad Luthfi dirotasi dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Tengah (Jateng). Ia dimutasi ke Pati Itwasum Polri dalam rangka penugasan pada Kemendag.

Okezone merangkum fakta-fakta Mutasi Irjen Luthfi ke Kemendag. Berikut ulasannya:

1. Irjen Ahmad Luthfi Jabat Kapolda Jateng 4 Tahun

Jenderal bintang 2 itu menjabat Kapolda Jateng sejak tahun 2020.

2. Nomor Telegram Kapolri soal Mutasi Irjen Ahmad Luthfi

Rotasi mutasi jabatan itu sebagaimana tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1554/VII/KEP./2024 per tanggal 26 Juli 2024.

Surat telegram itu ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

3. Irjen Ahmad Luthfi Digantikan Brigjen Ribut Hari Wibowo

Dalam surat telegram itu, Kapolda Jawa Tengah kedepannya akan diisi oleh Brigjen Ribut Hari Wibowo yang saat ini menjabat sebagai Karo Binkar SSDM Polri.