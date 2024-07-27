Irjen Ahmad Luthfi Pindah Tugas ke Kemendag, Begini Penjelasan Polda Jateng

SEMARANG - Polda Jateng membenarkan adanya pergantian posisi Kapolda Jateng dari Irjen Pol Ahmad Lutfhi ke Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo.

Luthfi berpindah tugas di luar struktur Polri yakni ditugaskan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi Inspektur Jenderal di sana.

"Sudah benar berita tersebut," tulis Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Sabtu (27/7/2024) sore.



Berpindahnya Irjen Ahmad Lutfhi sesuai TR Kapolri nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tanggal 26 Juli 2024.

Pada nomor 19, tertulis Irjen Ahmad Luthfi Kapolda Jateng dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Inspektorat Pengawasan Umum (Pati Itwasum) Polri penugasan pada Kemendag.

Posisinya Ahmad Lutfhi Kapolda Jateng digantikan Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo. Saat pangkat Kombes, Ribut tercatat sempat menjabat Kapolresta Solo.

TR Kapolri itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedy Prasetyo.