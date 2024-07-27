Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Irjen Ahmad Luthfi Pindah Tugas ke Kemendag, Begini Penjelasan Polda Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |17:00 WIB
Irjen Ahmad Luthfi Pindah Tugas ke Kemendag, Begini Penjelasan Polda Jateng
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfhi (Foto: Dok Polda Jateng)
A
A
A

SEMARANG - Polda Jateng membenarkan adanya pergantian posisi Kapolda Jateng dari Irjen Pol Ahmad Lutfhi ke Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo.

Luthfi berpindah tugas di luar struktur Polri yakni ditugaskan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi Inspektur Jenderal di sana.

"Sudah benar berita tersebut," tulis Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Sabtu (27/7/2024) sore.


Berpindahnya Irjen Ahmad Lutfhi sesuai TR Kapolri nomor ST/1554/VII/KEP/2024 tanggal 26 Juli 2024. 

Pada nomor 19, tertulis Irjen Ahmad Luthfi Kapolda Jateng dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Inspektorat Pengawasan Umum (Pati Itwasum) Polri penugasan pada Kemendag.

Posisinya Ahmad Lutfhi Kapolda Jateng digantikan Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri Brigjen Pol Ribut Hari Wibowo. Saat pangkat Kombes, Ribut tercatat sempat menjabat Kapolresta Solo.

TR Kapolri itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedy Prasetyo. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/337/3068843/upacara_sertijab_dan_korps_raport_polri-REB5_large.jpeg
Profil 2 Jenderal Polri Termuda, Sama-Sama Jebolan Akpol 1999
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067132/kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-XOT2_large.jpg
Kapolri Bakal Beri Penghargaan ke Personel yang Sabet Medali di PON XXI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065930/polri-ZEU6_large.jpg
Mutasi Polri: Irjen Wahyu Hadiningrat Jadi Astamarena, Irjen Verdianto Iskandar Jabat Astamaops
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065122/ncs_polri_dengan_jajaran_polda_lampung-YUwK_large.jpg
Polri Sebut Lampung Daerah Rawan di Pilkada 2024, Perlu Optimalkan Cooling System
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064364/pasukan_perdamaian_polri-aMRC_large.jpg
Lepas Satgas Garbha FPU 6 ke Bangui Afrika, Kapolri: Wujud Kontribusi Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/337/3064349/diklat_integrasi_siswa_dan_siswi_bintara-Cru5_large.jpg
Perkuat Sinergitas, TNI- Polri Gelar Diklat Integrasi Bintara Serentak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement