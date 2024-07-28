Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta 256 Pati TNI Dimutasi, Mohamad Hasan Jadi Pangkostrad

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |06:00 WIB
5 Fakta 256 Pati TNI Dimutasi, Mohamad Hasan Jadi Pangkostrad
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Puspen TNI)




JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali memutasi dan mempromosi jabatan terhadap 256 perwira tinggi (Pati) TNI. 

Okezone merangkum 5 fakta soal mutasi Pati TNI itu. Berikut ulasannya:

1. SK Panglima Mutasi Pati Polri

Hal itu tertuang dalam surat keputusan panglima TNI nomor Kep/851/VII/2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

2. Letjen Richard Tampubolon Jabat Kasum TNI

Dalam surat itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen Richard Tampubolon kini menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. 


3. Letjen Bambang Ismawan Dimutasi dalam Rangka Pensiun

Richard mengganti posisi Letjen Bambang Ismawan yang dimutasi sebagai perwira tinggi (Pati) Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

 

