INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Kepala BP2MI Diperiksa soal Bandar Besar Judi Online T yang Kebal Hukum

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:00 WIB
5 Fakta Kepala BP2MI Diperiksa soal Bandar Besar Judi Online T yang Kebal Hukum
Kepala BP2MI Benny Rhamdani (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri akan memeriksa Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani soal  sosok T yang disebut sebagai bandar besar judi online di Indonesia yang tidak tersentuh hukum, Senin 29 Juli 2024.

1. Kapolri Bilang Pemanggilan Benny Rhamdani untuk Ketahui Siapa Sosok T

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pemanggilan Benny untuk membuat terang benderang siapa sosok inisial T tersebut. Polisi akan meminta Benny untuk membuka identitas sosok tersebut, agar dapat diusut secara tuntas.

"Lebih baik dipanggil resmi supaya jelas dan tidak jadi fitnah," ujar jenderal Sigit saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

2. Polisi Periksa Benny 29 Juli

Polri sebelumnya telah menjadwalkan melakukan pemanggilan terhadap Benny Rhamdani soal bandar besar T pada, Senin,29 Juli 2024, pekan depan. 

3. Benny Rhamdani Sosok T Penggendali Judi Online di Indonesia

Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan bisnis judi online di Indonesia dikendalikan oleh seorang inisial T.

4. Benny Ungkap Sosok T saat Pembekalan PMI di Medan

Informasi itu disampaikan Benny saat melakukan kunjungan kerja dalam kegiatan pengukuhan dan pembekalan komunitas relawan pekerja migran Indonesia (kawan PMI) di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa, 23 Juli 2024.

"Saya cukup menyebut inisial T aja paling depan, yang kedua enggak perlu saya sebut. Ini saya sebut didepan Presiden," ucap Benny Rhamdani.

 

