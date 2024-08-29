4 Fakta Tren Judi Online Turun, Perputaran Uang Kini Hanya Rp297 Triliun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa tren judi online (judol) di Indonesia menurun. Ia menyebut, perputaran uang mampu ditekan hingga turun menjadi Rp297 triliun.

Okezone merangkum fakta-fakta tren judi online menurun. Berikut ulasannya:

1. Perputaran Uang dari Rp900 Triliun Jadi Rp297 Triliun

“(Perkembangan judi online) bahwa trendnya sudah turun, karena ada Satgas. Kalau kita biarkan kemarin itu bisa sampai ke angka Rp900 triliun, tapi dengan kita tekan, sudah turun dari Rp400 triliun turun menjadi Rp297 triliun,” kata Hadi Tjahjanto kepada iNews Media Group, Rabu (28/8/2024).

2. ASN Pemain Judi Online Dilaporkan ke Institusinya

Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyampaikan nama-nama siapa saja yang bermain judi online di Kementerian maupun lembaga pemerintahan.

“Dan Kementerian dan lembaga juga sudah memberikan peringatan kepada pemain judol untuk tidak melakukan dengan tindakan-tindakan disiplin,” ujar dia.