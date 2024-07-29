Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo, Suriansyah-Ramses Fokus Sejahterakan Nelayan hingga Petani Bolaang Mongondow Utara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:31 WIB
Didukung Perindo, Suriansyah-Ramses Fokus Sejahterakan Nelayan hingga Petani Bolaang Mongondow Utara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Suriansyah Korompot-Ramses Rizal Sondakh (Foto: M Refi Sandi)
JAKARTA - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Suriansyah Korompot-Ramses Rizal Sondakh mendapat surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo untuk maju Pilkada 2024. Dukungan diberikan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 di JCH iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Suriansyah-Ramses akan fokus membenahi masalah perekonomian kalangan petani dan nelayan yang menjadi pekerjaan pokok di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

"Alhamdulillah penyerahan rekomendasi sekaligus acara mukernas hari ini saya sebagai kader sangat bangga, sangat spesial bagi kami pelaksanaan Mukerna sekaligus penyerahan rekomendasi Cakada dan Cawakada," kata Suriansyah.

"Visi misi ke depan daerah kami daerah di depan pertanian dan di belakang ini laut. Jadi kita lebih pada bagaimana peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan serta bagaimana peningkatan ekonomi yang ada di bolaangmongondow Utara. Demikian kesehatan, pendidikan, kita akan meningkatkan taraf hidup daripada masyarakat dalam hal menyekolahkan anak dan bagaiman mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup," tambahnya.

Suriansyah menyampaikan pesan optimis untuk menang dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow 2024. Dukungan dari Perindo sangat memacu semangat simpatisan dan masyarakat untuk menang.

"Sangat optimis dan harinini seluruh masyarakat dan seluruh teman pendukung menyaksikan secara langsung penyerahan ini akan membuat lebih semangat teman teman dan masyarakat untuk memenangkan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
