Serangan Roket Tempatkan Israel dan Hizbullah di Ambang Perang Habis-habisan

LEBANON - Di Universitas Haifa, kurang dari 50 km (30 mil) dari perbatasan Israel dengan Lebanon, mereka tidak mau mengambil risiko. Keesokan paginya setelah sebuah roket jatuh di lapangan sepak bola di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, menewaskan 12 anak-anak dan remaja, otoritas universitas mengumumkan bahwa semua staf yang bertugas di atas lantai lima di gedung 30 lantai itu harus bekerja dari rumah. Ketakutan semakin meningkat bahwa mereka berada di garis tembak dari kelompok militan Lebanon, Hizbullah.

“Dalam perang terakhir dengan Hizbullah pada tahun 2006, senjata mereka mencapai Haifa,” terang Esther Parpara, seorang anggota staf universitas mengatakan kepada BBC.

“Ini adalah momen yang berbahaya. Orang tua membantu polisi dan penjaga untuk berpatroli di taman kanak-kanak. Saya menghindari tempat-tempat yang ramai. Kami tidak mencari perang, tetapi Hizbullah ingin menghancurkan Israel dan orang-orang Yahudi, jadi bisakah kita biarkan mereka melakukannya tanpa membela diri?,” lanjutnya.

Tembakan lintas batas antara Israel dan Lebanon terus meningkat sejak 8 Oktober tahun lalu, ketika Hizbullah menembakkan roket dan peluru ke lokasi-lokasi Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap serangan Hamas terhadap Israel sehari sebelumnya. Kedua kelompok tersebut menyerukan penghancuran negara Israel.

Serangan Hizbullah yang sering terjadi telah menghantam Israel utara dan Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah selama perang tahun 1967 dan dianeksasi pada tahun 1981. Israel telah melancarkan serangan udara dan rudal ke Lebanon selatan dan sekitarnya, termasuk gelombang serangan pada malam hari yang tampaknya sebagai tanggapan atas tembakan roket pada Sabtu (27/7/2024).

Serangan balasan sejak Oktober telah menewaskan lebih dari 450 orang di Lebanon sekitar 100 di antaranya warga sipil, sementara Israel mengatakan 23 warga sipil dan 17 tentara telah tewas. Bentrokan tersebut relatif terkendali, yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak berusaha menghindari konfrontasi langsung.