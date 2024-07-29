Negosiatior Israel, Mesir dan Qatar Bertemu Direktur CIA, Apa yang Dibahas?

MESIR - Pertempuran di Gaza terus berlanjut saat para negosiator dari Israel, Mesir, dan Qatar bertemu dengan Direktur CIA William Burns di Roma. Mereka membahas apa yang disebut Israel sebagai klarifikasi terkait rancangan perjanjian terkait gencata senjata yang disampaikan dari Israel.

Pernyataan dari kantor Perdana Menteri (PM) Israel mengatakan negosiasi mengenai isu-isu utama akan terus berlanjut dalam beberapa hari mendatang.

Hamas menginginkan perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Gaza, sementara PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan konflik akan berhenti hanya setelah Hamas dikalahkan.

Lembaga penyiaran publik Israel, Kan, mengatakan tanggapan Israel terhadap usulan terbaru itu diserahkan ke Washington pada Sabtu (27/7/2024) menjelang pertemuan yang diharapkan. Ini menjadi upaya terbaru untuk mencapai kesepakatan setelah berbulan-bulan Israel dan Hamas saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.

Israel mengatakan pada Minggu (28/7/2024) bahwa mereka akan menyerang keras sekutu Hamas, Hizbullah, setelah menuduh kelompok yang didukung Iran itu membunuh 12 anak-anak dan remaja dalam serangan roket di lapangan sepak bola di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Serangan itu meningkatkan permusuhan, yang telah terjadi bersamaan dengan perang Gaza dan telah menimbulkan kekhawatiran akan konflik besar-besaran antara musuh yang bersenjata lengkap itu.