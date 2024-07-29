Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Erdogan Sebut Turki Akan Terlibat dalam Perang Gaza Sehingga Israel Tidak Lakukan Hal-Hal Konyol ke Palestina

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |13:55 WIB
Erdogan Sebut Turki Akan Terlibat dalam Perang Gaza Sehingga Israel Tidak Lakukan Hal-Hal Konyol ke Palestina
Terlibat dalam Perang Gaza, Erdogan: Kita Harus Kuat Sehingga Israel Tidak Dapat Lakukan Hal-Hal Konyol ke Palestina (Foto: Reuters)
A
A
A

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Minggu (28/7/2024) bahwa Turki mungkin akan terlibat dengan Israel terkait perang Gaza, seperti yang telah dilakukannya di masa lalu di Libya dan Nagorno-Karabakh. Namun dia tidak menjelaskan jenis intervensi apa yang ia sarankan.

Erdogan, yang telah menjadi kritikus keras terhadap serangan Israel di Gaza, mulai membahas perang itu selama pidato yang memuji industri pertahanan negaranya.

"Kita harus sangat kuat sehingga Israel tidak dapat melakukan hal-hal konyol ini ke Palestina. Sama seperti kita memasuki Karabakh, sama seperti kita memasuki Libya, kita mungkin melakukan hal yang sama kepada mereka," terang Erdogan mengatakan pada pertemuan Partai AK yang berkuasa di kampung halamannya di Rize, dikutip Reuters.

"Tidak ada alasan mengapa kita tidak dapat melakukan ini. Kita harus kuat sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah ini," lanjutnya dalam pidato yang disiarkan televisi.

Perwakilan Partai AK tidak menanggapi panggilan Reuters yang meminta rincian lebih lanjut tentang komentar Erdogan. Israel tidak segera memberikan komentar apa pun.

 

