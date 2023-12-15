Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Suasana Haru Saat Istri Presiden Turki Temui Korban Gaza

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |17:00 WIB
Suasana Haru Saat Istri Presiden Turki Temui Korban Gaza
Suasana haru saat istri Presiden Turki mengunjungi korban perang di Gaza (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

ISRAEL - Israel telah membombardir Jalur Gaza dari udara dan darat, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat sebagai pembalasan atas serangan lintas batas yang dilakukan kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada 7 Oktober lalu.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menggambarkan konflik di Timur Tengah dalam istilah peradaban, bentrokan antara “tentara salib dan bulan sabit”, dan menggunakan narasi yang menggabungkan neo-Utsmaniyah dan solidaritas Islam.

Turki merupakan anggota North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), semakin lantang mengkritik cara Israel melancarkan serangan terhadap gerakan radikal Hamas.

Mengutip Middle East Monitor (MEMO), istri dari Recep Tayyip Erdogan, Emine Erdogan mengunjungi pasien anak-anak pada Kamis (14/12/2023) yang dipindahkan dari Jalur Gaza ke Turki melalui Mesir.

Emine mengatakan, anak-anak Palestina yang dirawat di Rumah Sakit Kota Etlik Ankara selamat dan baik-baik saja. Emine menerima informasi tentang kesehatan anak-anak dan mendoakan mereka agar lekas sembuh.

"Dengan sepenuh hati, Saya menuntut gencatan senjata permanen segera dan bantuan kemanusiaan bagi semua anak-anak Palestina yang tidak bersalah yang berjuang untuk bertahan hidup di Gaza yang terkepung," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement