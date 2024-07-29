Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Israel Bertempur dengan Pejuang Palestina di Gaza Selatan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |08:27 WIB
Pasukan Israel Bertempur dengan Pejuang Palestina di Gaza Selatan
Pasukan Israel Bertempur dengan Pejuang Palestina di Gaza Selatan (Foto: Reuters)
GAZA - Pasukan Israel yang didukung oleh serangan udara bertempur dengan kelompok pejuang Palestina di sekitar kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan pada Minggu (28/7/2024). Pertempuran ini terjadi  saat mereka melanjutkan operasi selama seminggu yang dilakukan untuk membasmi Hamas.

Seminggu setelah memerintahkan warga sipil untuk mengungsi dari daerah tersebut, tank-tank bergerak ke kota-kota Al-Karara, Al-Zanna, dan Bani Suhaila, di sebelah timur Khan Younis, ketika para medis mengatakan sedikitnya 34 warga Palestina tewas akibat serangan Israel.

Penduduk melaporkan pertempuran sengit saat ribuan warga Palestina menuju daerah yang penuh sesak di Al-Mawasi di barat daya Khan Younis, dan ke utara menuju Deir Al-Balah di Jalur Gaza tengah.

Pertempuran selama berhari-hari di Khan Younis menggarisbawahi perlawanan sengit yang dihadapi pasukan Israel hampir 10 bulan setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu operasi Israel di Gaza.

Israel menyalahkan Hamas karena menyembunyikan para pejuang di wilayah sipil dan mengatakan pasukannya melakukan segala yang mungkin untuk membatasi jatuhnya korban sipil.

Namun, kepala badan bantuan Perserikata Bangsa-Bangsa untuk Palestina, Philippe Lazzarini, mengatakan perintah evakuasi oleh militer Israel memperparah penderitaan warga Palestina.

"Sering kali, orang hanya punya beberapa jam untuk mengemas apa pun yang mereka bisa & memulai semuanya dari awal lagi, kebanyakan dengan berjalan kaki atau dengan kereta keledai yang penuh sesak bagi mereka yang mampu membelinya," katanya dalam sebuah unggahan di platform media sosial X.

 

