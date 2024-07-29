Rem Blong, Truk Seruduk Truk dan Rumah Warga di Padang

PADANG - Kecelakaan seunit dump truck bernomor polisi BM 9852 JU menabrak dump truck warna hijau dengan B 9811 UIT, di Jalan Raya Padang Solok, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Selain itu, truk juga menabrak rumah warga.

"Dump truck hilang kendali datang dari arah timur menuju barat sampai di simpang jalan baru menabrak dump truck B 9811 UIT yang sedang belok kanan, akibatnya mobil tersebut rebah ke kiri dan dump truk yang menabrak tadi kembali menabrak dinding pahar jalan dan nyungsep menabrak rumah warga," kata Kasi Humas Polresta Padang, Iptu Yanti Delpina, Senin (29/7/2024).

Yanti mengungkapkan, bahwa dump truck yang menabrak tersebut dikemudikan Abdullah (32), sedangkan dump truck yang kena tabrak adalah Musliman (43).

"Kecelakaan tersebut diduga remnya blong. Akibat dump truck kena tabrak batu bara yang diangkutnya berserakan di jalan," ujarnya.

Tak ada korban jiwa, namun sopir mengalami luka ringan. Namun, akibat kecelakaan tersebut, truk yang menabrak tersebut mengalami rusak berat.

"Kerugian mencapai Rp50 juta, sementara sopir sedang diperiksa kepolisian," katanya.

Yanti menambahkan, saat terjadi kecelakaan kondisi jalan sepi, jalan tidak berkabut, dan tidak ada kerusakan jalan seperti jalan berlubang.



(Arief Setyadi )