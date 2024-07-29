Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rem Blong, Truk Seruduk Truk dan Rumah Warga di Padang

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:19 WIB
Rem Blong, Truk Seruduk Truk dan Rumah Warga di Padang
Kecelakaan truk di Padang (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Kecelakaan seunit dump truck bernomor polisi BM 9852 JU menabrak dump truck warna hijau dengan B 9811 UIT, di Jalan Raya Padang Solok, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Selain itu,  truk juga menabrak rumah warga.

"Dump truck hilang kendali datang dari arah timur menuju barat sampai di simpang jalan baru menabrak dump truck  B 9811 UIT yang sedang belok kanan, akibatnya mobil tersebut rebah ke kiri dan dump truk yang menabrak tadi kembali menabrak dinding pahar jalan dan nyungsep menabrak rumah warga," kata Kasi Humas Polresta Padang,  Iptu Yanti Delpina, Senin (29/7/2024). 

Yanti mengungkapkan, bahwa dump truck yang menabrak tersebut dikemudikan Abdullah (32), sedangkan dump truck yang kena tabrak adalah Musliman (43). 

"Kecelakaan tersebut diduga remnya blong. Akibat dump truck kena tabrak batu bara yang diangkutnya berserakan di jalan," ujarnya. 

Tak ada korban jiwa, namun sopir mengalami luka ringan. Namun, akibat kecelakaan tersebut, truk yang menabrak tersebut mengalami rusak berat.

"Kerugian mencapai Rp50 juta, sementara sopir sedang diperiksa kepolisian," katanya. 

Yanti menambahkan, saat terjadi kecelakaan kondisi jalan sepi, jalan tidak berkabut, dan tidak ada kerusakan jalan seperti jalan berlubang. 
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068178/kecelakaan-9hsL_large.jpg
Kontainer Timpa Truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Satu Orang Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067753/kecelakaan-onYr_large.jpg
Satu Orang Tewas, Begini Kronologi Dua Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067703/kecelakaan-xZWX_large.jpg
Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066749/kecelakaan-G9JK_large.jpg
5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066217/dirlantas_polda_aceh_kombes_iqbal-cQY3_large.jpeg
Ungkap Kasus Kecelakaan, Ditlantas Polda Aceh Terapkan Metode TAA dengan Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/340/3064519/angkot_trabak_warga-83lS_large.jpg
Sopir Mabuk Tabrak Sejumlah Warga, Termasuk Ibu Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement