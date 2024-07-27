Advertisement
HOME NEWS JATENG

Usai Dihujat Netizen, Pemotor Wanita yang Sebabkan Kecelakaan Kembalikan Uang Ganti Rugi ke Sopir Bus

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |15:41 WIB
Usai Dihujat Netizen, Pemotor Wanita yang Sebabkan Kecelakaan Kembalikan Uang Ganti Rugi ke Sopir Bus
Pemotor wanitan yang sebabkan kecelakaan di Kebumen kembalikan uang ganti rugi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pemotor perempuan yang nekat menyalip ambulans hingga membuat bus yang berada di jalur sebelahnya hilang kendali akhirnya mengembalikan uang ganti rugi kepada sopir bus usai dihujat netizen.

Pasalnya kecelakaan di Kebumen, Jawa Tengah tersebut diakibatkan oleh kelalaiannya, namun dirinya malah meminta gati rugi Rp4 juta kepada sopir bus.

"Saya bersedia menggembalikan uang ganti rugi atas kesepakatan di pihak pertama sebesar Rp4,7 juta," ucapnya seperti dikutip di akun X Info Jateng, Sabtu (27/7/2024).

Perempuan itu menyatakan bahwa dengan pengembalian uang ganti rugi kepada sopir bus atas nama Zaenal, maka kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaiannya sudah selesai.

"Dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi setelah ini saya harap teman-teman nanti sudah tidak ada lagi kasus yang merugikan pihak yang terlibat seperti itu," tuturnya.

Sopir bus Zaenal pun tampak bahagia setelah pernyataan pemotor tersebut yang ingin mengembalikan uang ganti rugi kecelakaan itu.

 

Halaman:
1 2
      
