INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Puteri Komarudin: Gunakan Medsos untuk Perbaiki Stigma Negatif Politik di Masyarakat 

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:16 WIB
Puteri Komarudin: Gunakan Medsos untuk Perbaiki Stigma Negatif Politik di Masyarakat 
Puteri Komarudin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPR RI dan Ketua DPP Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin mengajak para peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menggunakan media sosial guna memperbaiki stigma negatif politik di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan puteri dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Komplek MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Mukernas dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan jajaran DPP Partai Perindo, DPW Partai Perindo dari seluruh Indonesia, serta 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo dari 17 provinsi dan 186 kabupaten/kota.

"Mari kita gunakan media sosial kita untuk memperbaiki stigma negatif politik Indonesia yang sampai sekarang masih negatif. Saya yakin dengan bersama-sama terus komunikatif dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita melalui media sosial insya Allah kita bisa dipandang setidaknya jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah," katanya. 

Dia bercerita selama dia menjabat di DPR RI dari 2019, dirinyaa telah mempublish sekitar 20 laporan masa sidang. Laporan itu lantas dikemas dalam bentuk simple sependek mungkin agar dapat dihapami oleh ratusan juta masyarakat Indonesia.

"Laporannya menggunakan infografis gambar-gambar yang memang sedang trend ini merupakan salah satu bentuk sosial listening yang saya lakukan. Kalau lagi trend drama Korea tertentu itu saya ubah muka artis koreanya menjadi muka saya ini untuk meng-capture atau memantik supaya perhatian orang-orang yang melihat konten saya ini menjadi lebih menarik," katanya. 

 

