INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertempuran Semakin Dekat, RS Nasser Harus Dilindungi di Tengah Serangan Mematikan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |18:58 WIB
Pertempuran Semakin Dekat, RS Nasser Harus Dilindungi di Tengah Serangan Mematikan
Pertempuran Semakin Dekat, RS Nasser Harus Dilindungi di Tengah Serangan Mematikan (Foto: Reuters)
A
A
A

YERUSALEM - Di Khan Younis, Gaza selatan, pertempuran semakin dekat dengan rumah sakit (RS) Nasser, sehingga membahayakan akses masyarakat terhadap perawatan medis.

Hal ini terjadi setelah tim Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) di rumah sakit Nasser dan Al-Aqsa menangani 10 gelombang besar orang yang terluka parah pada bulan Juli, menyusul pengeboman di daerah tersebut.

MSF mendesak semua pihak yang bertikai untuk memastikan akses yang aman bagi masyarakat terhadap perawatan medis dan menghindari evakuasi rumah sakit Nasser, yang akan membahayakan ratusan pasien.

Eskalasi pertempuran di dekat rumah sakit akan menghalangi akses bagi pasien dan staf medis, sehingga perawatan tidak dapat diberikan. Sistem kesehatan hancur total dan mengevakuasi ratusan pasien dan perlengkapan medis, tergesa-gesa atau tidak, akan menjadi tugas yang mustahil.

 “Hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi orang-orang di daerah tersebut, yang tidak memiliki tempat lain untuk dituju,” kata Jacob Granger, koordinator proyek.

“Menutup rumah sakit Nasser bukanlah suatu pilihan,” lanjutnya.

Rumah sakit Nasser menyediakan perawatan untuk sekitar 550 pasien, termasuk orang-orang dengan luka bakar dan cedera trauma yang parah, bayi baru lahir, dan ibu hamil.

Orang-orang yang saat ini dirawat di rumah sakit tersebut memerlukan perawatan yang terus-menerus dan menyelamatkan nyawa, termasuk mereka yang memerlukan perawatan tingkat tinggi, terapi oksigen, atau pemantauan ketat.

Sebagai rumah sakit utama terakhir di Gaza selatan, rumah sakit Nasser juga menyediakan dukungan penting, termasuk produksi oksigen, untuk beberapa fasilitas kesehatan lain di daerah sekitarnya.

Perang yang merambah rumah sakit Nasser terjadi ketika tim MSF di rumah sakit Nasser dan Al-Aqsa dibanjiri oleh sejumlah besar pasien yang terluka yang datang pada waktu yang sama. Pada bulan Juli saja, hal ini telah terjadi pada 10 kesempatan terpisah, setelah pemogokan dan pertempuran, sering kali di daerah-daerah tempat orang-orang terlantar berlindung.

 

Halaman:
1 2 3
      
