Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tangkap Penyebar Video Porno Anak di Medsos, Pengikutnya 25 Ribu

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |10:14 WIB
Polisi Tangkap Penyebar Video Porno Anak di Medsos, Pengikutnya 25 Ribu
Polisi tangkap penjual dan penyebar video porno anak (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial MAFA (20) dalam kasus dugaan tindak pidana penyebaran pertama video syur atau porno anak. Diketahui, MAFA telah melakukan perbuatannya itu sejak Agustus 2023 dan telah memiliki 107 member tetap dan memiliki 25 ribu pengikut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, setelah melakukan profiling penyidik kemudian melakukan menangkap Mafa yang merupakan pemilik akun media X yang menyebarkan video porno anak.

"Penyidik Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah berhasil melakukan ungkap kasus dan sekaligus melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka," kata Ade Safri, Selasa (30/7/2024). 

Tersangka ditangkap Green Garden Residence Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tersangka langsung dilakukan penahanan. 

"Saat ini untuk tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980//polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181974//polda-cDsC_large.jpg
Polda Metro Segera Panggil Roy Suryo Cs untuk Diperiksa sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181967//roy_suryo-5bpK_large.jpg
Breaking News! Roy Suryo Cs Ditetapkan Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181951//roy_suryo-nf6o_large.jpg
Kubu Jokowi Buka Suara soal Nasib Roy Suryo Cs di Kasus Fitnah Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927//narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181923//jokowi-uhx8_large.jpg
Hasil Penyidikan Kasus Fitnah Ijazah Jokowi Diumumkan Hari Ini, Bakal Ada Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement